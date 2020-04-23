Зону ожидания организовали в краевом онкодиспансере на Ставрополье после жалоб на очереди

СТАВРОПОЛЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Зону ожидания для пациентов с соблюдением всех необходимых мер предосторожности организовали на территории Ставропольского краевого онкологического диспансера в период пандемии, чтобы исключить очереди, на которые жаловались люди. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе краевого Минздрава.

Онкодиспансер с 10 апреля 2020 года приостановил прием на плановое лечение пациентов с доброкачественными новообразованиями. Остальных пациентов принимают по направлению врача и при предъявлении заключения об отсутствии пребывания в очаге или контакта с зараженным коронавирусом. Ранее глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщил о многочисленных жалобах пациентов на очереди на получение таких справок и при их проверке в диспансере.

"На территории диспансера, чтобы избежать массового скопления людей на улице, установлена палатка и организована комфортная зона ожидания для пациентов с учетом всех санитарных норм. Палатка отапливается. Регулярно проводится ее дезинфекция. Организовано дежурство медперсонала", - говорится в сообщении Минздрава.

Главный врач диспансера Константин Хурцев в четверг встретился с пациентами, ожидающими приема в установленной на территории учреждения палатке. Видеозапись выступления была опубликована на странице диспансера в Instagram.

"550 человек круглосуточного стационара, более 200 человек в дневном стационаре, в поликлиническом отделении ежедневно проходят лечение и обследование более 800 человек. Если сейчас у кого-то из пациентов возникнет коронавирусная инфекция, то либо часть диспансера, либо весь диспансер может быть закрыт на карантин <…>. Наша задача - минимизировать эти риски", - сообщил Хурцев.

По итогам встречи с главным врачом учреждения губернатор Ставрополья также дал поручение о проведении тестов на коронавирус у пациентов, которые будут направлены на госпитализацию в онкодиспансер из районов края.

В Ставропольском крае зарегистрировано 332 случая коронавируса, в том числе у 38 детей. В тяжелом состоянии находятся девять человек, в состоянии средней степени тяжести - 46 пациентов. В больницах края скончались пять пациентов с коронавирусом, выписаны после выздоровления 44 человека.