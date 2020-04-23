{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зону ожидания организовали в краевом онкодиспансере на Ставрополье после жалоб на очереди

На территории диспансера установлена палатка и организована комфортная зона ожидания для пациентов с учетом всех санитарных норм

СТАВРОПОЛЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Зону ожидания для пациентов с соблюдением всех необходимых мер предосторожности организовали на территории Ставропольского краевого онкологического диспансера в период пандемии, чтобы исключить очереди, на которые жаловались люди. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе краевого Минздрава.

Онкодиспансер с 10 апреля 2020 года приостановил прием на плановое лечение пациентов с доброкачественными новообразованиями. Остальных пациентов принимают по направлению врача и при предъявлении заключения об отсутствии пребывания в очаге или контакта с зараженным коронавирусом. Ранее глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщил о многочисленных жалобах пациентов на очереди на получение таких справок и при их проверке в диспансере.

"На территории диспансера, чтобы избежать массового скопления людей на улице, установлена палатка и организована комфортная зона ожидания для пациентов с учетом всех санитарных норм. Палатка отапливается. Регулярно проводится ее дезинфекция. Организовано дежурство медперсонала", - говорится в сообщении Минздрава.

Главный врач диспансера Константин Хурцев в четверг встретился с пациентами, ожидающими приема в установленной на территории учреждения палатке. Видеозапись выступления была опубликована на странице диспансера в Instagram.

"550 человек круглосуточного стационара, более 200 человек в дневном стационаре, в поликлиническом отделении ежедневно проходят лечение и обследование более 800 человек. Если сейчас у кого-то из пациентов возникнет коронавирусная инфекция, то либо часть диспансера, либо весь диспансер может быть закрыт на карантин <…>. Наша задача - минимизировать эти риски", - сообщил Хурцев.

По итогам встречи с главным врачом учреждения губернатор Ставрополья также дал поручение о проведении тестов на коронавирус у пациентов, которые будут направлены на госпитализацию в онкодиспансер из районов края.

В Ставропольском крае зарегистрировано 332 случая коронавируса, в том числе у 38 детей. В тяжелом состоянии находятся девять человек, в состоянии средней степени тяжести - 46 пациентов. В больницах края скончались пять пациентов с коронавирусом, выписаны после выздоровления 44 человека.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Ижевская площадка "Автоваза" приостановит производство на 4 дня
По словам председателя местного профсоюза, причина этого в нехватке комплектующих
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС