Салют в честь Дня Победы в Петербурге пройдет без фейерверка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга приняли решение провести залповый салют в День Победы в Великой Отечественной войне без традиционного фейерверка. Первый выстрел сделает ветеран войны из пушки в Петропавловской крепости, сообщил в четверг губернатор города Александр Беглов в прямом эфире канала 78.ru.

"По поводу салюта: он будет немного другим. Мы посчитали правильным, если первый выстрел сделает ветеран войны из нашей пушки, которая стоит над Петропавловской крепостью. Этим самым выстрелом будет дано начало залпам современных орудий, и это будет залповый салют, но не будет привычный для нас фейерверк, шоу не будет", - сказал Беглов.

По его словам, в День Победы над городом состоится пролет авиации. Кроме того, по Невскому проспекту пройдут ретромашины, а в на улицах города будут включены громкоговорители, откуда будут слышны музыка и песни военных лет.

"Приходить на набережную и смотреть салют будет необязательно, в темноте залповый салют будет не видно. Но главное, что мы все равно объединимся, не важно где: на площади, на набережной или через телевидение и интернет <...> Все равно мы обязательно отметим парад, но не в это время", - отметил Беглов.