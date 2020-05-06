В Дагестане проведут мини-концерты во дворах ветеранов Великой Отечественной войны

МАХАЧКАЛА, 6 мая. /ТАСС/. Творческие коллективы с участием дагестанских артистов и волонтеров организуют мини-концерты к 75-летию Победы во дворах домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства по делам молодежи Дагестана.

"Стилизованный автомобиль с творческими "фронтовыми бригадами" сможет доставить атмосферу праздника Дня Победы в каждый двор, где проживает ветеран Великой Отечественной войны. Коллективы артистов и волонтеров приедут к местам проживания ветеранов с небольшим праздничным концертом: военные песни, стихи, сценки фронтовой жизни и отрывки театральных постановок по мотивам таких произведений как "Вечно живые", "А зори здесь тихие", "В списках не значился" и других", - рассказала представитель пресс-службы.

По ее словам, таким образом "ветераны получат персональное поздравление, а жители близлежащих домов запомнят, что рядом с ними живет человек, переживший войну".

Акция организована Минмолодежи Дагестана совместно с представителями движения "Волонтеры Победы", она пройдет в Махачкале и других городах и районах Дагестана.

В годы войны из Дагестана на фронт ушли 180 тыс. человек, из которых более 90 тыс. погибли. Дагестанцы героически сражались у стен Бреста, Ленинграда, Москвы, Одессы, Севастополя, Сталинграда, Новороссийска, на территории Украины и Белоруссии, на Северном Кавказе, участвовали в освобождении народов стран Европы. За подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, 75 дагестанцев удостоены высоких званий Героев Советского Союза и России, восемь человек стали полными кавалерами ордена Славы.