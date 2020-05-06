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75-летие Победы

В День Победы тысячи самолетиков запустят жители Камышина, где родился летчик Маресьев

После акции самолетики разместят в музее имени Маресьева

ВОЛГОГРАД, 6 мая. /ТАСС/. Тысячи бумажных самолетиков как символ памяти героического подвига Алексей Маресьева, летавшего в годы Великой Отечественной войны на боевом самолете с протезами вместо ног, запустят с балконов и окон жители Камышина - города в Волгоградской области, в котором родился легендарный летчик. Об этом в среду ТАСС сообщили в администрации региона.

"В память о Герое Советского Союза Алексее Маресьеве 9 мая волонтеры Победы проведут в родном городе легендарного летчика Камышине акцию-флешмоб "Мирное небо Маресьева", в котором в режиме самоизоляции смогут принять участие жители многоэтажек. Ровно в полдень под песни военных лет из окон полетят тысячи бумажных самолетиков. Участники флешмоба могут сделать фотографии или снять видео своего участия в акции, чтобы потом выложить в соцсети с хештегом акции", - рассказала представитель обладминистрации.

Собеседница агентства отметила, что волонтеры Победы заранее позаботились о чистоте родного города: сразу после акции они проведут субботник и соберут все самолетики, чтобы затем разместить их в музее имени Маресьева.

20 мая 2016 года в Камышине масштабно отмечали 100-летие своего прославленного земляка. Тогда в двухэтажном особняке постройки начала ХХ века после капитального ремонта был открыт Центр патриотического воспитания, в котором также разместился музей имени Маресьева. Современный музей оснастили мультимедийной информационной системой, а также авиасимулятором, на котором каждый может попробовать себя в качестве пилота самолета-истребителя времен Великой Отечественной войны.

Алексей Петрович Маресьев стал прототипом известной книги Бориса Полевого "Повесть о настоящем человеке". В годы Великой Отечественной войны Маресьеву после ранения ампутировали обе ноги. Однако летчик проявил невиданные мужество и настойчивость, добившись, чтобы ему разрешили и дальше летать на боевых самолетах. Всего за время войны Маресьев совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолетов врага: четыре до ранения и семь после. 20 июля 1943 года во время воздушного боя он спас жизни двух советских летчиков и сбил сразу три вражеских самолета. 24 августа того же года Маресьеву было присвоено звание Героя Советского Союза. 18 мая 2001 года, накануне своего 85-летия, Маресьев умер после инфаркта. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Теги
РоссияВолгоградская область75-летие Победы
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