Военные автомобили проедут 9 мая по улицам Ставрополя под песни времен войны

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Военнослужащие соединения связи Южного военного округа (ЮВО) в форме и с оружием времен Великой Отечественной войны проедут 9 мая по улицам Ставрополя под песни военных лет. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе округа.

"По главным улицам города проедут грузовые автомобили "КамАЗ", в которых будут находиться военнослужащие в форме времен Великой Отечественной войны с пулеметами и винтовками в руках и Знаменем Победы", - сказали в ЮВО.

Колонна техники будет двигаться под музыку и песни военных лет: Жди меня", "В лесу прифронтовом", "Вечер на рейде", "День Победы" и другие.

Кроме того, как рассказали в пресс-службе, 9 мая над городом пролетит военная авиация, а вечером состоится праздничный салют.