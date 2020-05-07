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75-летие Победы

Российские спасатели установили на Эльбрусе Знамя Победы

В экспедиции приняли участие шестеро сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России

НАЛЬЧИК, 7 мая. /ТАСС/. Знамя Победы и юбилейный вымпел с подписью президента России Владимира Путина водрузили на высшую точку Европы гору Эльбрус (5642 м), сообщил глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков в четверг в Instagram.

"В преддверии важнейшей для всех нас даты - 75-летия Победы в Великой Отечественной войне передал главе Эльбрусского района Каншаубию Залиханову Знамя Победы и юбилейный вымпел, подписанный президентом нашей страны Владимиром Путиным. Сегодня командой Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России они водружены на вершину высочайшей горы Европы - Эльбрус. Искренняя благодарность участникам восхождения!" - написал Коков.

Как пояснил ТАСС заместитель начальника ЭВПСО Альберт Хаджиев, в экспедиции приняли участие шестеро сотрудников отряда. Возглавил группу начальник поисково-спасательного подразделения "Высокогорный" Адемей Джаппуев.

29 ноября 2019 года Путин побывал в детской академии "Солнечный город" в Нальчике, в которой посетил класс "Юный спасатель". Тогда глава государства по просьбе одного из учеников подписал вымпел с символикой 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который юные волонтеры планировали поднять 9 мая 2020 года на вершину Эльбруса. В академии подтвердили ТАСС, что вымпел подняли на Эльбрус, но без участия детей в целях безопасности.

Гора Эльбрус в период Великой Отечественной войны стала самым высокогорным театром военных действий. По архивным данным, здесь погибли 366 воинов. Битва за Кавказ продолжалась с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Безвозвратные потери советских войск в этих сражениях составили свыше 344 тыс. человек, санитарные - более 605 тыс. человек.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария75-летие Победы
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