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75-летие Победы

Эрмитаж покажет трансляцию салюта в Петербурге и фильмы о работе музея в годы войны

В частности, 10 мая в фильме "Война была рядом" будут показаны предметы военного быта в музее

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж подготовил к 9 мая серию онлайн-мероприятий, в числе которых будет трансляция общегородских событий, которые видны из окон музея, включая салют и авиационный парад, а также показ фильмов о работе Эрмитажа в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказал на пресс-конференции в четверг генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"В Эрмитаже будет большая программа, посвященная празднику Победы. Будут и концерты, и прямые трансляции из Эрмитажа по сети - и воздушного парада, и салюта. И целый набор фильмов и рассказов об Эрмитаже во время войны", - сообщил он.

Эрмитаж, как и другие федеральные музеи, закрыт для посещения с 17 марта, но он ежедневно представляет подборку экскурсий, лекций, спектаклей в режиме онлайн - их посмотрели более 26 млн пользователей во всем мире.

По данным пресс-службы музея, с 8 по 10 мая планируется показать ряд сюжетов, посвященных 75-летию Победы. 9 мая в социальных сетях Эрмитаж пройдет прямая трансляция воздушного парада и салюта в честь 75-летия Победы. В этот же день будет показано совместное музыкальное поздравление Государственного Эрмитажа и командования Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ - концерт, состоявшийся в Эрмитажном театре в День снятия блокады Ленинграда в январе 2020 года. Пользователи соцсетей также смогут услышать рассказ об Эрмитаже в годы блокады, составленный на основе воспоминаний Бориса Пиотровского, который работал во время войны в Эрмитаже и возглавлял музей в 1964-1990 годах, а 10 мая в фильме "Война была рядом" будут показаны предметы военного быта в Эрмитаже.

Во время Великой Отечественной войны из коллекции Государственного Эрмитажа было эвакуировано около 2 млн предметов. Их вывезли в Свердловск двумя эшелонами, третий отправить не успели - пути были перерезаны. Часть экспонатов, оставшихся в блокадном Ленинграде, хранилась в подвалах дворцов, а в залах висели пустые рамы от эвакуированных картин.

В подвалах Зимнего дворца и Нового Эрмитажа были оборудованы бомбоубежища, приспособленные для жилья и работы ленинградских деятелей культуры - в блокаду там жили около 2 тыс. человек. Они продолжали заниматься научной деятельностью, ухаживали за экспонатами и помещениями музея. Важной задачей было отображение в чертежах и зарисовках произведений искусства и залов, которые находились в опасности из-за частых бомбежек и артобстрелов.

Теги
РоссияСанкт-Петербург75-летие Победы
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