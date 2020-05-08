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Пандемия коронавируса нового типа

Около 800 врачей лечат заразившихся коронавирусной инфекцией людей в Кабардино-Балкарии

В республике также сформировали более 300 резервных бригад из числа врачей и специалистов государственных медицинских организаций

НАЛЬЧИК, 8 мая. /ТАСС/. Около 800 врачей лечат заразившихся коронавирусной инфекцией людей в Кабардино-Балкарии (КБР), нехватки медицинского персонала в регионе нет, сообщил в пятницу ТАСС министр здравоохранения региона Рустам Калибатов.

"На данном этапе развития эпидемиологической ситуации в КБР проблема нехватки врачей и медработников не стоит. Врачами инфекционистами, пульмонологами, анестезиологами-реаниматологами укомплектованы госпитали особо опасных инфекций на базе Центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, первой городской клинической больницы Нальчика и Центральной районной больницы города Прохладного и Прохладненского района. Задействовано больше 3 тыс. медработников, в том числе около 800 врачей и около 2 тыс. работников среднего звена [остальные - персонал младшего звена]", - сказал Калибатов.

Для избежание острого дефицита специалистов в случае роста заболеваемости, сформированы также более 300 резервных бригад из числа врачей и специалистов государственных медицинских организаций. Бригады состоят из двух врачей и трех медицинских сестер, в том числе по профилю анестезиология-реаниматология, уточнил он. "Мы также привлекли к работе 52 волонтеров из числа врачей-ординаторов первого и второго года обучения Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ), это терапевты и педиатры, которые оказывают помощь в условиях амбулаторно-поликлинического звена, в том числе консультируют население по вопросам организации медицинской помощи при подозрении на коронавирусную инфекцию", - добавил собеседник агентства.

Из учебных аудиторий в лечебные палаты

Максимально обеспечить систему здравоохранения медицинскими кадрами на всех этапах развития эпидемиологической ситуации в республике помогут и другие меры, предпринимаемые властями. Так, в настоящее время Минздрав КБР совместно с КБГУ, прорабатывает вопрос по привлечению в государственные медицинские организации профессорско-преподавательского состава, аспирантов, докторантов, студентов медицинских образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, а также научных организаций к оказанию помощи зараженным новой коронавирусной инфекцией. Для них будет предусмотрена компенсация за работу с вредными и (или) опасными условиями труда.

В перспективе, как и в других регионах, в КБР, возможно, возникнет дополнительная потребность во врачах-инфекционистах, реабилитологах, пульмонологах, терапевтах, педиатрах. "Это связано с тем, что данные врачебные специальности относятся к разряду дефицитных, а в условиях разворачивающейся эпидемиологической ситуации потребность во врачах указанных специальностей возрастает", - отметил Калибатов.

За короткое время специалисту невозможно в полной мере получить необходимые новые компетенции, считает он. "Однако организовано обучение медицинских работников всех специальностей, в том числе руководителей медицинских организаций, по интерактивным образовательным модулям (ИОМ) COVID-19, размещенным на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования. Общее количество специалистов, освоивших ИОМ, - 8 648",- уточнил он.

Также в КБР все специалисты проходят инструктаж по применению противоэпидемических комплектов. На базе симуляционного центра КБГУ прошли курсы повышения квалификации врачей по дополнительной профессиональной образовательной программе "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19" с симуляционным курсом инвазивной вентиляции легких". Обучение прошли специалисты всех лечебно-профилактических учреждений.

О ситуации в регионе

По данным республиканского оперативного штаба, в Кабардино-Балкарии на 8 мая зарегистрировано 1 089 случаев заражения коронавирусом, в том числе 81 человек заразился за последние сутки, выздоровевших - 169, умерли три человека. Дома под медицинским наблюдением остаются 1 782 человека, имевших контакты с заразившимися людьми. Состояние 11 инфицированных оценивается врачами как крайне тяжелое, все они находятся на аппаратах ИВЛ, в регионе проведено 20 231 обследование путем тестирования.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-БалкарияПандемия коронавируса нового типа
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