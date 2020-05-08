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Фонд "Росконгресс" и нацпарк "Русская Арктика" начали совместный просветительский проект

Он будет включать создание образовательных фото- и видеоматериалов, онлайн-экскурсий и организацию школы дистанционного арктического волонтера

АРХАНГЕЛЬСК, 8 мая. /ТАСС/. Самый северный в стране национальный парк "Русская Арктика" и фонд "Росконгресс" начали совместный просветительский проект. Как в пятницу говорится в сообщении пресс-службы "Росконгресса", он будет включать создание образовательных фото- и видеоматериалов, онлайн-экскурсий и организацию школы дистанционного арктического волонтера.

"Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" и национальный парк "Русская Арктика" начинают работу над масштабным просветительским проектом. Он будет включать в себя создание образовательного контента с эксклюзивными фото- и видеоматериалами, онлайн-экскурсиями, а также организацию школы дистанционного арктического волонтера", - говорится в сообщении.

В социальных сетях Международного арктического форума проект стартует уже в мае. Как рассказал ТАСС директор нацпарка Александр Кирилов, "Русская Арктика" предоставит фильмы, видео и фотографии, снятые в разные годы на архипелагах Земля Франца-Иосифа и Новая Земля, и материалы о территории. "Также мы предоставим записи нашего нового проекта "Арктический ликбез" - это беседы с сотрудниками парка и экспертами", - добавил Кирилов.

В рамках старта проекта полярники "Русской Арктики" поделились с Фондом "Росконгресс" фотографиями с полярной станции "Омега" острова Земля Александры. Это снимки белых медведей, сделанные в апреле 2020 года. Весенние наблюдения могут дать исследователям много информации о жизни животных. Именно в это время медведицы с медвежатами выходят из берлог. "Нам хотелось бы сделать Арктику немного ближе, реальнее для каждого. Уже сегодня на платформе Международного арктического форума работает виртуальный "Арктический кинотеатр", где в скором времени, надеюсь, будут проходить трансляции видеофильмов из национального парка "Русская Арктика", - приводит пресс-служба слова директора Международного арктического форума Оксаны Полетимовой.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.

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