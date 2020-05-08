{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

В Крыму к 100-летию летчика Амет-Хана Султана выпустили конверт с оригинальной маркой

Тираж составил 1 млн экземпляров

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Конверт с оригинальной маркой, посвященный 100-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза, летчика Амет-Хана Султана выпустили в почтовое обращение в Крыму в рамках серии "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Об этом сообщается на сайте Минкультуры региона.

"На конверте с оригинальной маркой изображена эмблема празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на основном изображении - две медали "Золотая Звезда", портрет Амет-Хана Султана на фоне истребителя Ла-7", - говорится в сообщении.

На сайте уточняется, что конверт издан по инициативе Минкультуры Крыма и Крымскотатарского музея культурно-исторического наследия, он выпущен тиражом в 1 млн экземпляров. "Дополнительно к выпуску конверта с оригинальной маркой АО "Марка" будут изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы и Алупки", - сообщается на сайте.

Амет-Хан Султан родился 20 октября 1920 года в Алупке, выпускник 1-й Качинской военной авиационной школы. В годы Великой Отечественной войны прошел путь от простого летчика до командира эскадрильи 9-го гвардейского истребительного авиационного полка, участвовал в ключевых сражениях войны, в том числе в Сталинградской битве. После Победы был летчиком-испытателем в летно-исследовательском институте в городе Жуковском. Погиб при очередном испытательном полете в 1971 году.

Теги
РоссияКрым75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Власти Вологодской области восстановили размытые паводком дороги в Сямженском районе
Ранее вышедшие из берегов реки разрушили дорожное полотно в центре села Сямжа, которое находится близ федеральной трассы М-8
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС