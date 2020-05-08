В Крыму к 100-летию летчика Амет-Хана Султана выпустили конверт с оригинальной маркой

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Конверт с оригинальной маркой, посвященный 100-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза, летчика Амет-Хана Султана выпустили в почтовое обращение в Крыму в рамках серии "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Об этом сообщается на сайте Минкультуры региона.

"На конверте с оригинальной маркой изображена эмблема празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на основном изображении - две медали "Золотая Звезда", портрет Амет-Хана Султана на фоне истребителя Ла-7", - говорится в сообщении.

На сайте уточняется, что конверт издан по инициативе Минкультуры Крыма и Крымскотатарского музея культурно-исторического наследия, он выпущен тиражом в 1 млн экземпляров. "Дополнительно к выпуску конверта с оригинальной маркой АО "Марка" будут изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы и Алупки", - сообщается на сайте.

Амет-Хан Султан родился 20 октября 1920 года в Алупке, выпускник 1-й Качинской военной авиационной школы. В годы Великой Отечественной войны прошел путь от простого летчика до командира эскадрильи 9-го гвардейского истребительного авиационного полка, участвовал в ключевых сражениях войны, в том числе в Сталинградской битве. После Победы был летчиком-испытателем в летно-исследовательском институте в городе Жуковском. Погиб при очередном испытательном полете в 1971 году.