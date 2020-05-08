Сотрудники Кавказского заповедника прошли 75 км по местам сражений в битве за Кавказ

ТАСС, 8 мая. Сотрудники Кавказского заповедника в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне провели четырехдневный поход протяженностью 75 км по местам сражений в битве за Кавказ, сообщили в пресс-службе заповедника.

"Поход протяженностью 75 км был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне... 75 км за четыре дня по местам кровопролитных боев, где в память о них установлены мемориалы, прошли девять сотрудников заповедника. Группа посетила 13 памятников и стел, побывала в местах захоронений, нашла остатки орудий и следы войны, которые до сих пор хранит природа заповедника <…> По тропе сотрудники заповедника останавливалась у мемориалов и обелисков, поправляли таблички, приводили в порядок памятники", - рассказали в пресс-службе.

В заповеднике уточнили, что поход начался с Восточного отдела заповедника, расположенного в Краснодарском крае и Карачаево-Черкесской республике, во время битвы за Кавказ в этом районе находился военный аэродром и немецкая войсковая часть.

"На территории заповедника даже спустя 75 лет свежи следы прошедшей войны. Сотрудники заповедника и туристы постоянно находят гильзы от снарядов, пули, свидетельства быта солдат, и не только советских. Так, по пути следования сотрудники нашли несколько консервных банок, на которых хорошо сохранилась надпись на немецком языке, а также гильзы от снарядов и патронов. Кроме того, на территории Кавказского заповедника, в районе кордона Умпырь, есть место захоронения немецких солдат", - отметили в пресс-службе.

Участники похода, в частности, прошли через перевал Аишха, на котором в 1942-1943 годах располагались огневые позиции советских войск.

"По официальным данным, 114 человек погибли на перевале Аишха и в районе лагеря Холодный, они были преданы земле в поселке Красная Поляна. Еще порядка 80 человек до сих пор лежат на территории Кавказского заповедника, однако точные места захоронения солдат на сегодняшний день неизвестны", - рассказала представитель пресс-службы, добавив, что участники похода также установили флаг Кавказского заповедника на месте падения советского самолета, остатки которого в настоящее время скрыты под двухметровым слоем снега.

Акции заповедника к 75-летию Победы

Как отметили в заповеднике, походы по местам боевых действий планируется сделать ежегодными. Кроме того, к 75-летию Победы здесь пройдут и другие акции. В частности, планируется открыть экспозицию о битве за Кавказ, а также реконструировать блиндаж, расположенный на территории кордона Гузерипль в республике Адыгея.

"Произойдет это при участии коллектива заповедника, местных жителей, родственников тех, кто воевал в этих местах и работал в военные годы в заповеднике, как только будут сняты ограничительные меры, связанные с карантином", - отметили в пресс-службе

Кавказский биосферный заповедник - самая большая по территории и старейшая особо охраняемая природная территория на Северном Кавказе, расположенная в пределах трех субъектов РФ - Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики. В годы войны территория, занимаемая заповедником, оказалась ключевой в планах немецкого командования в целях выхода к Черному морю в район Туапсе-Адлер. Основные боевые действия в этом районе проходили по долинам рек Малая Лаба, Уруштен и Белая, ведущих к перевалам на побережье. На пути немецких войск встали подразделения 9-й горнострелковой дивизии, 23-го и 33-го пограничных полков НКВД, 20-й горнострелковой дивизии, а также партизанские соединения Майкопского района.