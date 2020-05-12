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Около 360 млн рублей направят на ремонт пяти образовательных учреждений в Дербенте

Ремонт должны завершить до 30 сентября

МАХАЧКАЛА, 12 мая. /Корр. ТАСС /. Власти Дербента планируют направить около 360 млн рублей на капитальный ремонт двух школ и трех детских садов в 2020 году по программе комплексного развития города, следует из материалов портала госзакупки.

Заказчиком аукционов на капитальный ремонт детских садов №14, 16 и 30, а также школ №9 и 21 выступает городское управление капитального строительства. Источник финансирования - городской бюджет. По четырем из пяти тендеров заявки принимаются до 15 мая, по одному - до 18 мая. Аукционы состоятся в эти же дни. Победители закупок должны выполнить все работы до 30 сентября.

"В рамках реализации программы "Комплексное территориальное развитие городского округа "город Дербент" на территории города в 2020 году планируется отремонтировать 10 образовательных организаций: три школы и семь детских садов. На ремонт пяти объектов уже объявлены тендеры. Состояние всех этих организаций не из самых лучших: есть проблемы с кровлей, канализационной системой, везде старая электрика, обсыпается штукатурка", - сообщили ТАСС в управлении образования Дербента.

По словам собеседника, капремонт предусматривает во всех учреждениях замену кровли, полов, коммуникаций, приведение их в соответствие с правилами пожарной безопасности. Также планируется благоустройство прилегающих к зданиям территорий.

"В рамках капитального ремонта планируется полное переоборудование образовательных организаций: приобретение новой мебели, компьютерной техники, оборудования для пищеблоков, медицинских кабинетов, спортивных залов", - добавил представитель управления.

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