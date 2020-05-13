Более 30 км федеральных трасс отремонтируют на Ставрополье в 2020 году

ПЯТИГОРСК, 13 мая. /ТАСС/. Дорожники отремонтируют свыше 30 км федеральных трасс на Ставрополье в 2020 году, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

"На Ставрополье отремонтируют свыше 30 км федеральных трасс до конца 2020 года - таков срок сдачи трех участков автодорог Р-217 "Кавказ" и А-167 Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные воды", - отметили в управлении.

По данным пресс-службы, проект ремонта предусматривает замену верхних слоев дороги и элементов обустройства. При устройстве проезжей части применят износостойкий щебеночно-мастичный асфальтобетон толщиной 5 см. Дорожники укрепят обочины и нанесут разметку термопластиком. Кроме того, заменят металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки и бортовые камни.

Отмечается, что основной объем работ выполнят на участке трассы А-167 в Нефтекумске, а также в районе Минеральных Вод. Кроме того, федеральные дорожники ремонтируют участок Р-217 "Кавказ" у Невинномысска.

В оперативном управлении ФКУ Упрдор "Кавказ" находится более 827 км автодорог федерального значения общего пользования, проходящих по территории Ставропольского края. Свыше 85% из них полностью соответствуют нормативным требованиям.