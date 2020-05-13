Почти 500 граждан РФ вернулись из Азербайджана через коридор на границе в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 13 мая. /ТАСС/. Территорию Азербайджана через международный таможенный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" в Магарамкентском районе Дагестана покинули 478 граждан России, для них был организован специальный коридор на российско-азербайджанской границе. Об этом сообщил на своей странице в Instagram глава Магарамкентского района Фарид Ахмедов.

"Побывал на таможенном пункте пропуска "Яраг-Казмаляр", через который в рамках организованного коридора благополучно перешли российско-азербайджанскую границу и вернулись на родину 478 граждан России", - написал он.

По его словам, на территории пункта пропуска представителями Роспотребнадзора, врачами проведена термометрия граждан, анкетирование, приняты все рекомендуемые Роспотребнадзором меры. "Граждан, перешедших границу, согласно режиму самоизоляции и по решению оперативного штаба республики, отправляют в обсервацию на самоизоляцию на 14 дней. 478 граждан, 105 легковых машин и икарусы с людьми полностью переведены на российскую территорию", - уточнил Ахмедов.

Ранее ГУ МЧС по Дагестану развернуло палаточный городок для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину в связи с временным закрытием государственной границы из-за распространения коронавирусной инфекции. Власти Магарамкентского района сообщали, что оказывают помощь с питанием и жильем гражданам Азербайджана, которые из-за ситуации с коронавирусом не смогли своевременно покинуть территорию РФ и остались перед международным таможенным пунктом пропуска "Яраг-Казмаляр". При этом ранее российскую территорию через него покинули несколько сотен граждан Азербайджана, для них был организован специальный коридор на российско-азербайджанской границе.

В республике с 31 марта и до улучшения эпидемиологической обстановки действует режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости, максимально ограничить контакты и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м.

Россия с 30 марта ограничила пересечение государственной границы в целях предупреждения проникновения коронавирусной инфекции. Это решение распространяется на движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу. При этом ограничения не затрагивают грузовое сообщение.