{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Международное исследование помогло получить новые данные о миграции краснокнижных аистов

Изучив миграцию птиц, ученые выяснили, что они начинают создавать гнезда уже на втором году жизни. Ранее считалось, что это происходит через три-четыре года после вылупления аистов

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая. /ТАСС/. Программа изучения миграции дальневосточных аистов, занесенных в Красную книгу, позволила получить новые данные о гнездовании этих птиц. Оказалось, что они начинают гнездиться на втором году жизни, а не через три-четыре года, как считалось ранее, сообщается в релизе пресс-службы Амурского филиала WWF России.

Для изучения миграции дальневосточного аиста в апреле 2018 года был подписан Меморандум между научно-исследовательским центром экологии и окружающей среды Китайской академии наук, заповедником "Хунхэ", координационным советом директоров заповедников юга Дальнего Востока, ФГБУ "Заповедное Приамурье" и Амурским филиалом WWF России. Всего за два года удалось оснастить GPS-передатчиками 128 птенцов дальневосточного аиста, наблюдение за птицами ведется с помощью специальной программы в постоянном режиме.

"Когда мы вешали GPS-передатчики, мы ориентировались на литературные сведения и предполагали, что молодые аисты начинают гнездиться только на 3-4 год жизни, когда становятся половозрелыми и создают пару. Пометив птенцов в 2018 году, мы тоже ожидали, что они определятся со своими гнездовыми участками и построят гнезда как минимум только в 2021 году. Однако треки показали, что четыре птенца из той меченой партии уже загнездились на второй год жизни", - сообщил координатор программы "АмурСоЭС" по сохранению дальневосточного аиста, кандидат биологических наук Антон Сасин.

Он разъяснил, что двухлетние аисты, вероятно, используют гнезда для ночевки. Яиц при осмотре с квадрокоптера в гнездах не обнаружено. Старший координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России кандидат биологических наук Анна Сердюк сообщила, что в этом году по трекам перемещения птиц удалось зафиксировать трех аистов в России. "Все эти птицы из группы птенцов, помеченных GPS-передатчиками в 2018 году. Птенец из Амурской области, помеченный в Амурском заказнике, вернулся обратно на родину и построил гнездо в Ивановском районе. Один из птенцов из Еврейской автономной области загнездился у себя в автономии рядом с Преображеновкой, а второй птенец из ЕАО перелетел в соседнюю Амурскую область, в Белогорский район. Кроме этого, отмечено еще одно гнездо птицы, которая была оснащена передатчиком в Ханкайском заповеднике. Оно расположено в Китае в провинции Цзянсу", - отметила Сердюк.

Дальневосточный аист находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу Российской Федерации. По последним данным учетов, его популяция насчитывает около 6 тыс. особей. Гнездится эта птица только в бассейне Амура, в глухих местах, отдаленных от поселений. В РФ она вьет гнезда в Амурской и Еврейской автономной областях, в Хабаровском и Приморском краях, а за пределами страны - в Северо-Восточном Китае.

Теги
РоссияКитайПриморский крайХабаровский крайАмурская областьЕврейская автономная областьДальний Восток
Реклама на ТАСС
В вологодском селе начали восстанавливать уникальный храм
Храм великомученика Георгия, где сохранилась единственная в России настенная живопись мастера Пантелеймона Кострова, находится в селе Косково
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС