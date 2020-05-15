Международное исследование помогло получить новые данные о миграции краснокнижных аистов

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая. /ТАСС/. Программа изучения миграции дальневосточных аистов, занесенных в Красную книгу, позволила получить новые данные о гнездовании этих птиц. Оказалось, что они начинают гнездиться на втором году жизни, а не через три-четыре года, как считалось ранее, сообщается в релизе пресс-службы Амурского филиала WWF России.

Для изучения миграции дальневосточного аиста в апреле 2018 года был подписан Меморандум между научно-исследовательским центром экологии и окружающей среды Китайской академии наук, заповедником "Хунхэ", координационным советом директоров заповедников юга Дальнего Востока, ФГБУ "Заповедное Приамурье" и Амурским филиалом WWF России. Всего за два года удалось оснастить GPS-передатчиками 128 птенцов дальневосточного аиста, наблюдение за птицами ведется с помощью специальной программы в постоянном режиме.

"Когда мы вешали GPS-передатчики, мы ориентировались на литературные сведения и предполагали, что молодые аисты начинают гнездиться только на 3-4 год жизни, когда становятся половозрелыми и создают пару. Пометив птенцов в 2018 году, мы тоже ожидали, что они определятся со своими гнездовыми участками и построят гнезда как минимум только в 2021 году. Однако треки показали, что четыре птенца из той меченой партии уже загнездились на второй год жизни", - сообщил координатор программы "АмурСоЭС" по сохранению дальневосточного аиста, кандидат биологических наук Антон Сасин.

Он разъяснил, что двухлетние аисты, вероятно, используют гнезда для ночевки. Яиц при осмотре с квадрокоптера в гнездах не обнаружено. Старший координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России кандидат биологических наук Анна Сердюк сообщила, что в этом году по трекам перемещения птиц удалось зафиксировать трех аистов в России. "Все эти птицы из группы птенцов, помеченных GPS-передатчиками в 2018 году. Птенец из Амурской области, помеченный в Амурском заказнике, вернулся обратно на родину и построил гнездо в Ивановском районе. Один из птенцов из Еврейской автономной области загнездился у себя в автономии рядом с Преображеновкой, а второй птенец из ЕАО перелетел в соседнюю Амурскую область, в Белогорский район. Кроме этого, отмечено еще одно гнездо птицы, которая была оснащена передатчиком в Ханкайском заповеднике. Оно расположено в Китае в провинции Цзянсу", - отметила Сердюк.

Дальневосточный аист находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу Российской Федерации. По последним данным учетов, его популяция насчитывает около 6 тыс. особей. Гнездится эта птица только в бассейне Амура, в глухих местах, отдаленных от поселений. В РФ она вьет гнезда в Амурской и Еврейской автономной областях, в Хабаровском и Приморском краях, а за пределами страны - в Северо-Восточном Китае.