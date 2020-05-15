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Очистные сооружения за 223 млн рублей построят в Кабардино-Балкарии по госпрограмме

Также планируется строительство водопровода протяженностью более 630 м

НАЛЬЧИК, 15 мая. /ТАСС/. Строительство очистных канализационных сооружений стоимостью более 223 млн рублей начато в городе Майском в Кабардино-Балкарии. Мероприятия проводятся в рамках Госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщили в пятницу в пресс-службе Минсельхоза региона.

"В городском поселении Майский Кабардино-Балкарии работы по строительству канализационных очистных сооружений перешли в практическую стадию, на указанные цели в федеральном и республиканском бюджетах заложено 223,6 млн рублей. Строительство ведется в рамках проекта "Комплексное развитие сельской агломерации Майский" Госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", - говорится в сообщении.

Там же планируется и строительство водопровода протяженностью 633 м. Отмечается, что уже проведены конкурсные процедуры и подписан госконтракт. "Из федерального и республиканского бюджетов будет потрачено 800 тыс. рублей, к строительству водопроводных сетей должны приступить уже в этом квартале, сдача обоих объектов в эксплуатацию запланирована на конец текущего года", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что власти региона рассчитывают включить 64 объекта водоснабжения населенных пунктов в федеральные программы и направили документацию для рассмотрения в федеральные ведомства. В 2020 году в КБР мероприятия на объектах водоснабжения и водоотведения запланированы в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий" и ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий". Строительство объекта водоснабжения ведется в этом году и по линии региональной составляющей нацпроекта "Жилье и городская среда" (расширение водопроводных сетей и сооружений городского округа Нальчик, II очередь).

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РоссияСКФОКабардино-Балкария
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