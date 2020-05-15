В Пермском крае завершен ремонт на трассе М-7, на которой был деформирован асфальт

ПЕРМЬ, 15 мая. /ТАСС/. Дорожные службы завершили ремонт на участке трассы М-7 "Волга" в Нытвенском районе Пермского края, где ранее из-за деформации асфальтобетонного покрытия образовались многокилометровые пробки. Об этом сообщается на портале администрации губернатора и краевого правительства.

В начале мая водители опубликовали фотографии и пожаловались в социальных сетях на многокилометровые пробки на трассе в Нытвенском районе Пермского края, в которых им приходится стоять по несколько часов из-за деформации асфальта около деревни Савинята. Жители также обратились к депутату Госдумы от региона Игорю Сапко с просьбой помочь решить проблему, которая повторяется из года в год. Сапко подготовил соответствующее обращение Минтрансу РФ и попросил взять ход ремонта на контроль, включить полноценную реконструкцию участка дороги в перечень объектов нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Работы на участке протяженностью 3 км завершены в отведенные сроки. Чтобы дорога вновь не деформировалась, дорожные строители заменили основание дороги. Сегодня дорожные службы приступили к устранению дефектов дорожного покрытия уже на другом участке трассы М-7 (456 км), а на следующей неделе начнутся ремонтные работы на 431-433 км. Их планируется завершить к июню", - отмечается в сообщении.

По словам специалистов, причиной деформации асфальта стали перепады температур и частые переходы через ноль градусов, на состояние автодорог в Пермском крае также повлияла теплая зима и наступление ранней весны.

Федеральная трасса М-7 "Волга" проходит через Пермский край, соединяет регион с Нижегородской областью, республиками Чувашия и Удмуртия, Татарстаном и Башкирией. Ежедневно по территории Пермского края проезжает более 30 тыс. автомобилей.