{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правительство утвердило продление ФЦП развития Карелии до 2021 года

Цель федеральной целевой программы - развитие и реализация экономического потенциала республики

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 мая. /ТАСС/. Федеральная целевая программа развития Карелии, приуроченная к 100-летию республики, будет продлена на год - до 2021 года и получит необходимое финансирование для завершения строительства запланированных объектов. Соответствующее решение принято правительством России, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона по итогам совещания по видеоконференцсвязи под председательством зампремьер-министра страны Марата Хуснуллина.

"Текущая программа развития Карелии включает строительство 53 капитальных и дорожных объектов, из которых 11 уже ввели или готовят к вводу, а 27 должны ввести до конца года. Принято решение о выделении средств на завершение строительства объектов 2020 года, а также продлении программы до 2021 года", приводит слова Хуснуллина пресс-служба.

С 2015 года ФЦП развития Карелии претерпела ряд изменений, в том числе менялся список объектов, которые должны построить к 2020 году. Согласно последней редакции программы, в 53 объекта вошли строительство нового здания аэропорта "Петрозаводск", блоков "А" и "Б" межрайонной больницы с поликлиникой в столице Карелии, реконструкция зданий стационара больницы скорой медицинской помощи, автовокзала и терапевтического корпуса республиканской больницы. Также в рамках программы в Беломорском районе откроется музей Карельского фронта.

"Близится к окончанию строительство объектов коммунальной инфраструктуры в Олонецком и Питкярантском районах, а также других объектов социальной сферы", - уточнили в пресс-службе.

На совещании также затрагивали тему строительства жилых домов. В 2020 году в республике планируется ввести 275 тыс. квадратных метров жилья, включая дома для дольщиков. В регионе уже запущено строительство 52 домов для этой категории, из них 32 ожидает ввода в эксплуатацию до конца этого года.

Ранее правительство Карелии предложило продлить ФЦП на год, а также увеличить объем ее финансирования на 3 млрд рублей - с 9 до 12 млрд рублей. Кроме того, в проекте новой редакции был скорректирован список социальных объектов: перечень дополнили строительством школы на 1350 мест в Петрозаводске, лыжного комплекса в Костомукше, нового отделения судебно-медицинской экспертизы, а также моста в Сортавальском районе. Исключить из программы было предложено два объекта на 700 млн рублей - реконструкцию здания Национального музея Карелии, а также ремонт посадочной полосы в районе Сортавалы.

О программе

ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" в 2015 году была одобрена правительством России. Ее цель - развитие и реализация экономического потенциала республики.

Теги
РоссияКарелия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Жизнь без людей. Как в СКФО помогают выжить бездомным животным в условиях пандемии
В частности, в Ингушетии в Instagram запустили сбор средств на закупку кормов, которыми волонтеры будут кормить животных
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС