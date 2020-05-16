Правительство утвердило продление ФЦП развития Карелии до 2021 года

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 мая. /ТАСС/. Федеральная целевая программа развития Карелии, приуроченная к 100-летию республики, будет продлена на год - до 2021 года и получит необходимое финансирование для завершения строительства запланированных объектов. Соответствующее решение принято правительством России, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона по итогам совещания по видеоконференцсвязи под председательством зампремьер-министра страны Марата Хуснуллина.

"Текущая программа развития Карелии включает строительство 53 капитальных и дорожных объектов, из которых 11 уже ввели или готовят к вводу, а 27 должны ввести до конца года. Принято решение о выделении средств на завершение строительства объектов 2020 года, а также продлении программы до 2021 года", приводит слова Хуснуллина пресс-служба.

С 2015 года ФЦП развития Карелии претерпела ряд изменений, в том числе менялся список объектов, которые должны построить к 2020 году. Согласно последней редакции программы, в 53 объекта вошли строительство нового здания аэропорта "Петрозаводск", блоков "А" и "Б" межрайонной больницы с поликлиникой в столице Карелии, реконструкция зданий стационара больницы скорой медицинской помощи, автовокзала и терапевтического корпуса республиканской больницы. Также в рамках программы в Беломорском районе откроется музей Карельского фронта.

"Близится к окончанию строительство объектов коммунальной инфраструктуры в Олонецком и Питкярантском районах, а также других объектов социальной сферы", - уточнили в пресс-службе.

На совещании также затрагивали тему строительства жилых домов. В 2020 году в республике планируется ввести 275 тыс. квадратных метров жилья, включая дома для дольщиков. В регионе уже запущено строительство 52 домов для этой категории, из них 32 ожидает ввода в эксплуатацию до конца этого года.

Ранее правительство Карелии предложило продлить ФЦП на год, а также увеличить объем ее финансирования на 3 млрд рублей - с 9 до 12 млрд рублей. Кроме того, в проекте новой редакции был скорректирован список социальных объектов: перечень дополнили строительством школы на 1350 мест в Петрозаводске, лыжного комплекса в Костомукше, нового отделения судебно-медицинской экспертизы, а также моста в Сортавальском районе. Исключить из программы было предложено два объекта на 700 млн рублей - реконструкцию здания Национального музея Карелии, а также ремонт посадочной полосы в районе Сортавалы.

О программе

ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" в 2015 году была одобрена правительством России. Ее цель - развитие и реализация экономического потенциала республики.