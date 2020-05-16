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На острове Кижи в отсутствие туристов из-за пандемии появились зайцы

Сотрудники музея сообщили, что "зайцы встречаются на каждом шагу"

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 мая. /ТАСС/. Большое количество зайцев появилось на территории музея-заповедника "Кижи" в Карелии в отсутствие туристов из-за ограничений по коронавирусу, сообщили сотрудники музея.

"Примета эпохи коронавируса - чем меньше на острове Кижи туристов, тем больше зайцев! Сейчас в Кижах туристов нет совсем, и зайцы встречаются на каждом шагу. По двое, по трое, бегают, греются на солнышке <...>. Не боятся, когда их подходят сфотографировать сотрудники музея", - написали сотрудники на странице музея "Кижи" во "ВКонтакте".

Точное количество зайцев неизвестно, они зимой по льду перебегают с других островов, некоторые остаются здесь жить, некоторые убегают обратно, пояснили музейные работники.

Историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" - один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Это уникальный историко-культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России. В составе архитектурной коллекции музея 82 памятника. Основа музейного собрания - ансамбль Кижского погоста c церковью Преображения Господня, которую венчают 22 главы, - является объектом Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

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РоссияКарелия
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