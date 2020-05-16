На острове Кижи в отсутствие туристов из-за пандемии появились зайцы

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 мая. /ТАСС/. Большое количество зайцев появилось на территории музея-заповедника "Кижи" в Карелии в отсутствие туристов из-за ограничений по коронавирусу, сообщили сотрудники музея.

"Примета эпохи коронавируса - чем меньше на острове Кижи туристов, тем больше зайцев! Сейчас в Кижах туристов нет совсем, и зайцы встречаются на каждом шагу. По двое, по трое, бегают, греются на солнышке <...>. Не боятся, когда их подходят сфотографировать сотрудники музея", - написали сотрудники на странице музея "Кижи" во "ВКонтакте".

Точное количество зайцев неизвестно, они зимой по льду перебегают с других островов, некоторые остаются здесь жить, некоторые убегают обратно, пояснили музейные работники.

Историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" - один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Это уникальный историко-культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России. В составе архитектурной коллекции музея 82 памятника. Основа музейного собрания - ансамбль Кижского погоста c церковью Преображения Господня, которую венчают 22 главы, - является объектом Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.