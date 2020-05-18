Дети из Коми летом отдохнут в санаториях на Черном море

СЫКТЫВКАР, 18 мая. /ТАСС/. Санатории Республики Коми, расположенные в Анапе и городе Саки, будут заполнены в первую очередь детьми из республики, несмотря на дороговизну такого отдыха для бюджета региона. Об этом рассказал врио главы Коми Владимир Уйба в еженедельном видеообращении к жителям, размещенном на официальной странице региона во "ВКонтакте".

По его словам, на одном из совещаний с министрами выяснилось, что детей из республики не вывозят на отдых за счет регионального бюджета в здравницы, которые находятся в собственности правительства Коми, - в "Черноморскую зорьку" в Анапе и "Северное сияние" в Саках. Оказалось, что региональный бюджет не может оплатить путевки в эти санатории по цене в 2,5 тыс. рублей на человека в сутки, а если платить меньше, то у здравниц не будет возможности развиваться. Поэтому в эти санатории едут отдыхающие из других регионов.

"Вот мы посчитаем, сколько нужно будет на ремонт, на покупку мебели, оборудования, и лучше эти деньги [санаториям] дадим. Но сейчас соберем списки, скорее всего в конце июля разрешат открыть здравницы. Значит, июль, август, сентябрь, октябрь, а затем март, апрель и май - здесь еще зима, а там уже солнце и витамин Д. Мы можем полностью эти санатории заполнить своими детьми [из Коми]. Это не потеря для бюджета, это вложение в здоровье наших детей. Если считать узко, то невыгодно, потому что путевка должна стоить дороже, но деньги нужно вкладывать в человека, это комплексный подход", - сказал Уйба.

В прошлом году на летнюю оздоровительную кампанию детей из бюджета Коми выделили почти 340 млн рублей, ею было охвачено около половины детей школьного возраста, без учета вклада крупных промышленных компаний, которые выделяют порядка 90 млн рублей в год на оздоровление детей своих сотрудников. Около 300 одаренных детей отправили в федеральные центры "Артек", "Орленок", "Смена", "Океан". За пределами региона были заключены соглашения с оздоровительными учреждениями в Вологодской, Кировской областях и Чувашии, а также на побережье Черного и Азовского морей. Всего в Коми порядка 100 тыс. детей 6-18 лет.