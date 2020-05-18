Кабмину предложат временно не штрафовать регионы ДФО за неосвоение средств на соцобъекты

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Минвостокразвития предлагает на фоне пандемии не штрафовать до начала 2022 года регионы Дальнего Востока за то, что они не освоили выделенные им средства и не выполнили часть задач по ремонту и созданию соцобъектов. Проект постановления планируется направить в кабмин в ближайшее время, копия есть в распоряжении ТАСС.

Регионам Дальнего Востока из федерального бюджета выделяется так называемая единая субсидия для строительства и ремонта социальных объектов. В 2019 году субъекты округа не освоили около 2 млрд рублей субсидии.

"Проект постановления предусматривает приостановление действия пунктов 15-15(1) правил №245 (правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на социальное развитие центров экономического роста на Дальнем Востоке), устанавливающих применение мер финансовой ответственности к субъектам РФ за нарушение обязательств по достижению результатов использования иных межбюджетных трансфертов, до 1 января 2022 года", - говорится в пояснительной записке.

В ней также указано, что по итогам 2019 года Приморье, Хабаровский край, Сахалин, Еврейская автономная и Амурская области должны были суммарно вернуть в федеральный бюджет почти 105 млн рублей в качестве штрафов. Как уточнили в пресс-службе Минвостокразвития, временная отмена штрафов поможет поддержать дальневосточные регионы в условиях пандемии.

"В сегодняшней ситуации эти денежные средства целесообразнее направить на обеспечение медицинской деятельности, поддержку малого и среднего бизнеса и другие вызванные распространением коронавируса нужды. Кроме того, условия, в которых на сегодняшний день из-за пандемии оказались государственные организации и частный бизнес, также могут повлечь некоторое отставание от графиков", - отметили в министерстве. В пресс-службе добавили, что Минвостокразвития продолжит контролировать выполнение ремонтных и строительных работ на всех объектах, которые строятся по единой субсидии. "Будем прилагать все усилия, чтобы не было отставаний по срокам сдачи объектов", - сообщили в ведомстве.

Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов в июне 2018 года подписал Дмитрий Медведев, который занимал тогда пост премьер-министра. В целом на Дальнем Востоке выделено 57 центров экономического роста, в которых живут 80% населения региона, или 6,6 млн человек.