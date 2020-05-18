Власти Каспийска планируют направить на ремонт 23 улиц более 134 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 18 мая. /ТАСС/. Более 20 улиц отремонтируют в Каспийске до сентября по проекту "Мой Дагестан - мои дороги". На эти цели объявлены два тендера на общую сумму свыше 134 млн рублей, следует из материалов портала госзакупок.

Согласно аукционным документациям, заказчиком обоих тендеров выступает городское управление жилищно-коммунального хозяйства. Источник финансирования - республиканский бюджет. Начальная цена контракта первого тендера на ремонт 15 улиц составляет 92,521 млн рублей, второго тендера на ремонт 8 улиц - 41,894 млн рублей.

"Заявки на участие в обоих закупках принимаются до 25 мая, аукционы состоятся 27 мая. Победитель должен будет выполнить все работы до 1 сентября", - говорится в материалах.

По проекту "Мой Дагестан - мои дороги" в 2020 году в республике предусмотрено выполнение работ по ремонту на 354 улицах в 8 городах и 41 районе. На эти цели в бюджете Дагестана заложено 1 млрд 287 млн рублей. В 2019 году по этому проекту работы были проведены на 184 объектах, общая сумма финансирования составила 771 млн рублей.

В Дагестане в 2019 году началась реализация республиканских приоритетных проектов развития "Мой Дагестан - моя вода", "Мой Дагестан - мои дороги" и "Мой Дагестан - комфортная городская среда", призванных сделать жизнь людей качественно лучше. Эти проекты исходят из ключевых задач в послании главы Дагестана Владимира Васильева Народному собранию республики в 2019 году.