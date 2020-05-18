Муфтий Северного Кавказа призвал воздержаться от массового празднования Ураза-байрама

ЧЕРКЕССК, 18 мая. /ТАСС/. Мечети в Карачаево-Черкесии во время Ураза-байрама будут закрыты, жителям региона рекомендовано воздержаться от массового празднования. Другие регионы должны принимать решения об открытии мечетей исходя из эпидемиологической ситуации, сообщил ТАСС муфтий Северного Кавказа, глава духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев.

"По предварительным расчетам, у нас в Карачаево-Черкесии пик пандемии будет как раз к концу мая, поэтому мы не сможем открыть мечети, праздничной молитвы в мечетях не будет. Мы всем сказали, чтобы никто ни к соседям, ни к родственникам не ходил, не поздравлял, этого надо избежать. Когда все это закончится, тогда будем ходить друг к другу в гости, поздравлять, а пока никаких посещений не должно быть", - сказал Бердиев.

По его словам, в других регионах Северо-Кавказского федерального округа решения об открытии мечетей к Ураза-байрам должны приниматься исходя из эпидемиологической обстановки и рекомендаций Роспотребнадзора. "Открыть или не открыть мечети - это не от нас зависит, как санитарно-эпидемиологическая служба скажет, так и будем делать", - отметил муфтий.

Он также добавил, что решение о закрытии мечетей на время пандемии было сложным, однако оно не противоречит законам ислама.

В воскресенье он сообщил ТАСС, что госпитализирован с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, ему было проведено два теста, первый из которых дал положительный результат, второй - отрицательный.

Домашние молитвы и помощь фонда

Праздновать Ураза-байрам дома мусульман призвал и муфтий Ставропольского края Мухаммад Рахимов.

"Эта инфекция подобна пожару - если загорится в одном месте, то загорится и в других. Мы несколько раз выступали и призывали наших имамов, чтобы в это трудное время молились дома. <…> Ураза-байрам в этом году будет проходить дома, каждый мусульманин будет имамом в своей семье", - сказал Рахимов ТАСС, добавив, что в настоящее время в Ставропольском крае все мечети закрыты.

Он также отметил, что во время пандемии коронавирусной инфекции большую помощь мусульманам Северного Кавказа оказал Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования.

"Фонд оказал финансовую помощь для мусульман Северного Кавказа, в том числе Ставропольского края. В это тяжелое время это стало очень хорошим подспорьем", - пояснил муфтий. По его словам, средства были перечислены имамам для того, чтобы они, в свою очередь, по необходимости могли в свою очередь оказать поддержку нуждающимся.

Праздник Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр, праздник разговения после поста в месяц Рамадан), согласно богословскому заключению Совета улемов ДУМ РФ, наступит в 2020 году 24 мая.