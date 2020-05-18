В Дагестане планируют построить медцентра по примеру Воронежа

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Власти Дагестана изучают опыт создания многофункционального медицинского центра в Воронеже для строительства подобного медцентра в Дагестане, заявил в понедельник глава региона Владимир Васильев в эфире телеканала "Россия-24". Он отметил, что территория под него приблизительно определена.

Ранее в понедельник Васильев попросил федеральные власти построить в республике инфекционный госпиталь. Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны с учетом успешного опыта по строительству многофункциональных медицинских центров в регионах оперативно развернуть строительство такого центра в Дагестане не менее чем на 200 мест. Путин добавил, что такой центр в дальнейшем должен быть передан региону "и в полной мере использован для укрепления системы здравоохранения Дагестана".

"По поводу того, где предполагаем разместить, я бы сейчас не стал говорить, потому что мы эту тему будем еще обсуждать. <…> Еще будет зависеть от количества коек. - сказал Васильев. - Мы сейчас смотрим на Воронеж, смотрим на себя, на ту специфику, которая у нас есть".

Глава республики выразил мнение, что 200 коек может быть недостаточным для Дагестана. "Мы будем работать на большее количество коек, потому что у нас и население больше, специфика, чем в Воронеже, у нас сложнее", - пояснил он.

Решение не затянется по времени, подчеркнул Васильев. "Это будет нам добавка в республике, мы разгрузим другие лечебные учреждения. И у нас будет специальный [госпиталь] на случай обострения любой ситуации", - добавил глава субъекта.

Ранее сообщалось, что готовность многофункционального медицинского центра в Воронеже, строительство которого началось 25 апреля, составляет 20%, работы над воронежским медцентром ведутся силами железнодорожных войск и предприятий военно-строительного комплекса. Ранее Путин поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что к 15 мая будет построено 16 центров на 1 600 мест, правительство РФ выделило на эти цели почти 8,8 млрд рублей из резервного фонда. 22 апреля президент поручил проработать вопрос возведения аналогичного центра в Воронеже.

О ситуации в регионе

По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане по состоянию на 18 мая 3 460 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 89 человек за сутки), 1 807 человек выздоровели. Всего в регионе умерли 29 человека с COVID-19, обследованы более 35 тысяч человек, из них более 4 тыс. в настоящее время находятся на изоляции.