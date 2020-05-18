Более 16 тыс. пожилых жителей КБР получили помощь волонтеров акции #МыВместе

НАЛЬЧИК, 18 мая. /ТАСС/. Свыше 16 тыс. пожилых жителей Кабардино-Балкарии (КБР) получили помощь волонтеров акции Общероссийского народного фронта #МыВместе, организованную из-за пандемии коронавируса. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе движения.

"За время работы волонтерского штаба #МыВместе в КБР адресная помощь с покупкой продуктов и лекарств оказана 568 пожилым людям, безвозмездную продуктовую помощь по заявкам, зарегистрированным в системе "ОНФ. Помощь", получили более 15 тыс. человек. Кроме того, продуктовые подарки доставлены каждому из живущих в республике ветеранов Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Покупатели крупных магазинов Нальчика смогли поучаствовать в проекте "Тележка добра" в рамках акции #МыВместе. Так, гуманитарная помощь, состоящая из продуктовых наборов этого проекта, оказана 117 пенсионерам, многодетным и малоимущим семьям. Также участники акции #МыВместе поддерживают инфекционные госпитали. Активисты региональных отделений ОНФ и движения "Волонтеры-медики" в КБР неоднократно доставляли антисептики и сладкие подарки от регионального волонтерского штаба в лечебные учреждения в Нальчике, принимающие зараженных новой коронавирусной инфекцией.

Акция взаимопомощи #МыВместе направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Во всех регионах России волонтеры доставляют лекарства и продукты находящимся в самоизоляции, партнеры акции помогают своими услугами и товарами. На сайте мывместе2020.рф по направлениям "Здравоохранение", "Старшее поколение" и "Коронавирус" уже зарегистрировались более 250 добровольцев из КБР.

По данным регионального оперативного штаба в Кабардино-Балкарии по состоянию на 18 мая зарегистрировано 1 824 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией (плюс 65 за сутки), тестирование прошли 27 тыс. 599 человек. Выздоровевших - 420, умерли семь человек. Дома под медицинским наблюдением остаются 2 тыс. 39 человек, имевших контакты с заразившимися людьми, в госпиталях остаются 395 человек.