В Чечне реализуют 11 студенческих проектов по благоустройству городской среды

ГРОЗНЫЙ, 19 мая. /ТАСС/. Одиннадцать проектов благоустройства, разработанные студентами на базе регионального центра компетенций по вопросам городской среды, будут реализованы в Итум-Калинском и Шелковском районах Чечни в 2020 году. Об этом сообщила ТАСС во вторник замминистра строительства и ЖКХ региона Алиса Ибрагимова.

"Привлекая к разработке дизайн-проектов студентов вузов, достигается решение вопроса кадрового дефицита и задач нацпроекта. Его реализация позволяет выявлять талантливую молодежь, способную профессионально и творчески решать вопросы градостроительства, сохраняя историческое наследие, городскую среду региона", - рассказала Ибрагимова.

По ее словам, студенческие проекты включают в себя спортивные и детские игровые площадки, парковые и пешеходные зоны. Всего в текущем году по нацпроекту планируется благоустроить 91 территорию.

Национальный проект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования - 1 трлн 66,2 млрд рублей.