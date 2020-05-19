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Власти Республики Коми намерены выдавать молоко ученикам начальной школы

С нового учебного года школьникам планируется выдавать по упаковке молока объемом 0,2 л трижды в неделю

ТАСС, 19 мая. Власти Республики Коми намерены обеспечить всех учеников начальных классов региона бесплатным молоком местного производства. Дети будут получать его трижды в неделю, сообщили во вторник в пресс-службе главы республики.

"Владимир Уйба (врио главы Коми) поддержал инициативу регионального Минсельхоза об обеспечении учащихся начальных классов республики дополнительным бесплатным питанием в виде порции молока местного производства. В рамках проекта предлагается три раза в неделю выдавать учащимся 1-4 классов всех городов и районов республики по упаковке молока объемом 0,2 л. Это будет пастеризованное молоко сроком реализации до семи дней", - отмечается в сообщении пресс-службы.

По словам заместителя председателя правительства Республики Коми - министра сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолия Князева, этот проект предполагается запустить уже в новом учебном году. "Есть российские регионы, которым удалось реализовать этот проект. Есть разные варианты реализации. Либо распределить производство по нескольким районам республики на базе крупных товаропроизводителей, либо запустить его централизовано в Сыктывкаре", - цитирует Князева пресс-служба.

Владимир Уйба поддержал это предложение, отметив, что в дальнейшем этот проект необходимо расширить, чтобы обеспечить бесплатным молоком всех учащихся школ. "Молоко очень полезно для здоровья и развития ребенка. Поэтому предложение хорошее. Более того, надо рассмотреть возможность расширения проекта. Сначала начать с 1-4 классов, а потом постепенно продолжить такое сопровождение и в последующих классах", - приводит пресс-служба слова врио главы региона.

Теги
Уйба, Владимир ВикторовичРоссияКоми
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