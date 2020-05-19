Власти Республики Коми намерены выдавать молоко ученикам начальной школы

ТАСС, 19 мая. Власти Республики Коми намерены обеспечить всех учеников начальных классов региона бесплатным молоком местного производства. Дети будут получать его трижды в неделю, сообщили во вторник в пресс-службе главы республики.

"Владимир Уйба (врио главы Коми) поддержал инициативу регионального Минсельхоза об обеспечении учащихся начальных классов республики дополнительным бесплатным питанием в виде порции молока местного производства. В рамках проекта предлагается три раза в неделю выдавать учащимся 1-4 классов всех городов и районов республики по упаковке молока объемом 0,2 л. Это будет пастеризованное молоко сроком реализации до семи дней", - отмечается в сообщении пресс-службы.

По словам заместителя председателя правительства Республики Коми - министра сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолия Князева, этот проект предполагается запустить уже в новом учебном году. "Есть российские регионы, которым удалось реализовать этот проект. Есть разные варианты реализации. Либо распределить производство по нескольким районам республики на базе крупных товаропроизводителей, либо запустить его централизовано в Сыктывкаре", - цитирует Князева пресс-служба.

Владимир Уйба поддержал это предложение, отметив, что в дальнейшем этот проект необходимо расширить, чтобы обеспечить бесплатным молоком всех учащихся школ. "Молоко очень полезно для здоровья и развития ребенка. Поэтому предложение хорошее. Более того, надо рассмотреть возможность расширения проекта. Сначала начать с 1-4 классов, а потом постепенно продолжить такое сопровождение и в последующих классах", - приводит пресс-служба слова врио главы региона.