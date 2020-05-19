Муфтий Дагестана призвал мусульман отпраздновать Ураза-байрам дома

МАХАЧКАЛА, 19 мая. /ТАСС/. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев призвал мусульман республики отпраздновать Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр, праздник разговения после поста во время священного для мусульман месяца Рамадан), не выходя из дома. Соответствующее обращение опубликовано на странице муфтията республики в Instagram.

"Моя настоятельная просьба: не выходить на праздник из дома, не посещать в этом году близких, соседей, друзей для праздничного застолья. Давайте отметим этот день в своих домах, со своими семьями и добрыми пожеланиями ко всем в этом мире", - сказал он. Муфтий призвал снимать на видео поздравления, добрые пожелания и отправлять друг другу. Он напомнил, что в этом году верующие провожают месяц Рамадан без совместных ифтаров и коллективных намазов в мечетях.

Кроме того, Абдулаев заявил, что категорически не рекомендует посещать в этом году кладбище. "Для наших усопших достаточно, если мы прочитаем молитвы за них - каждый у себя дома - и сделаем дуа. <...> Оставайтесь дома до тех пор, пока опасность не минует и можно будет делать это, не рискуя своим здоровьем и нашими близкими", - сказал он.

Абдулаев подчеркнул, что в этот месяц очень многие проявили активность, протянув руку помощи друг другу. "Благодаря именно простому народу начала функционировать третья городская больница, ваши пожертвования позволили приобрести все необходимое для того, чтобы можно было в ней принимать коронавирусных больных. Тысячи семей получили бесплатные ифтары на дом, необходимые продукты и медикаменты", - сказал он.

Месяц Рамадан, священный для мусульман, в 2020 году начался с заходом солнца 23 апреля, первым днем поста стало 25 апреля. Праздник Ураза-байрам, завершающий Рамадан, в 2020 году начнется с заходом солнца 23 мая.

По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане по состоянию на 19 мая 3 553 подтвержденных случая заражения коронавирусом (плюс 93 человек за сутки), 2003 человек выздоровели. Всего в регионе умерли 32 человека с COVID-19. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.