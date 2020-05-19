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Пандемия коронавируса нового типа

Экс-глава Дагестана Абдулатипов заявил о готовности вернуться в регион как фельдшер

Он сравнил ситуацию, которая сложилась в республике в настоящее время с периодом, когда велась борьба с бандитизмом и терроризмом

МАХАЧКАЛА, 19 мая. /ТАСС/. Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил, что готов вернуться в республику и как фельдшер оказывать помощь в борьбе с коронавирусом.

"Если бы сегодня самолеты летали в Россию, я, как фельдшер, прилетел бы в родной Дагестан и боролся бы вместе с дагестанцами, с дагестанскими медиками", - написал Абдулатипов в своем аккаунте в Instagram, уточнив, что в настоящее время находится в Мекке (Саудовская Аравия).

Он сравнил ситуацию, которая сложилась в Дагестане в настоящее время с периодом, когда в республике велась борьба с бандитизмом и терроризмом.

"Ситуация и сегодня такова, что необходимо заново восстанавливать стабильность в республике и думать <…> прежде всего о сохранении жизни каждого дагестанца. Необходимо отбросить все и сплотиться в борьбе против коронавируса, как мы сплотились в начале 2013 года в борьбе с бандитизмом и терроризмом, победив его", - отметил Абдулатипов.

Рамазан Абдулатипов возглавлял республику с января 2013 года - в общей сложности 1710 дней (45-е место по продолжительности пребывания на посту среди действующих глав субъектов РФ). В 1966 году он окончил Буйнакское медицинское училище по специальности "фельдшер", в 1965-1966 годах работал заведующим медпункта селения Цюмилюх, села Тлярата Дагестана.

В Дагестане, по данным регионального штаба, на 19 мая было зарегистрировано 3 553 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 2 003 человека выздоровели, умерли 32 человека. Министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов ранее сообщил, что от внебольничной пневмонии в Дагестане умерли 657 человек, в том числе 40 медиков.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестанПандемия коронавируса нового типа
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