Жилье предоставят более 500 сиротам на Ставрополье в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют обеспечить жильем более 500 детей-сирот в регионе в 2020 году, 125 человек уже получили жилье, сообщил во вторник губернатор края Владимир Владимиров.

"В этом году на Ставрополье получили жилье 125 детей-сирот <…> На этом работа не останавливается. Планы на этот год - обеспечить квартирами более 500 детей-сирот. Причем этот показатель может вырасти, если получим новые заявления на жилищные сертификаты", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

Губернатор отметил, что в период пандемии регион не отказывается от принятых на себя социальных обязательств, в том числе по поддержке социально незащищенных категорий граждан. "Мы продлили их прием (заявлений на предоставление жилья - прим. ТАСС) - пока до 1 июня. Как только режим самоизоляции будет снят, в краевом Минимуществе будут готовы принять документы", - отметил Владимиров.

Ранее зампред правительства - министр финансов края Лариса Калинченко сообщила, что в 2020 году на обеспечение жильем детей-сирот в крае направляется 800 млн рублей, сумма на треть увеличена по сравнению с 2019 годом. За 2015-2018 годы новое жилье в крае получили 1 тыс. 147 детей-сирот. На конец 2018 года в сводном списке детей-сирот, которые пока не реализовали свое право на жилье, находились более 2 тыс. человек.