АПИ предложило упростить порядок ветеринарного контроля для экспорта марикультуры

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая. /ТАСС/. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) представило в Минвостокразвития России предложения по упрощению порядка ветеринарного оформления живой продукции марикультуры. Об этом сообщается на сайте агентства.

С 6 апреля из-за ограничительных карантинных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, ужесточен режим работы всех пунктов пропуска через государственную границу РФ. Это осложнило оформление таможенных процедур с живыми водными биологическими ресурсами и увеличило риск порчи продукции марикультуры.

"Процедуру ветеринарного контроля и карантинирования предприятия марикультуры могут проводить непосредственно на рыбоводных участках и избежать излишней дорогостоящей процедуры. Мы доложили об этом в Минвостокразвития России. Надеемся, что соответствующие решения будут приняты", - приводят в пресс-службе слова генерального директора АНО АПИ Леонида Петухова.

По его словам, сейчас порядок ветеринарного оформления живой продукции марикультуры "носит крайне сложный и затратный характер", требует оформления аккредитации своих производств по нормативам получения экспортных номеров с таможенными и ветеринарными органами КНР и Республики Кореи, хотя страны-импортеры этого и не требуют.

Петухов отметил, что ряд процедур прохождения границы с живыми животными (крабы, моллюски, рыбы и другие) существенно устарел, а развитие экспорта этой продукции требует современного подхода. Изменения необходимы для получения максимального экономического эффекта от реализации уловов и продукции марикультуры. По его словам, необходимо полностью исключить риски порчи живой продукции из-за бюрократических проволочек.