На Ставрополье построят 50 объектов по программе развития сельских территорий в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Программа комплексного развития сельских территорий позволит построить 50 объектов в селах Ставропольского края в 2020 году, сообщили журналистам в среду в пресс-службе краевого Минсельхоза. В крае идет строительство бассейнов, детских садов, жилья и так далее.

"На Ставрополье набирает темпы программа "Комплексное развитие сельских территорий". <…> В текущем году в Ставропольском крае запланировано строительство 50 объектов на общую сумму более 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Новые строительные площадки появились в Александровском, Предгорном, Туркменском районах и Изобильненском городском округе. В селах этих территорий строятся два детских сада, бассейн, две спортивные площадки. Капитальные ремонты проходят в трех детсадах, трех школах, двух домах культуры.

В рамках программы также планируется благоустроить 14 общественных территорий. В двух муниципалитетах будут построены два объекта газификации и пять объектов водоснабжения. Программа позволяет также предоставлять субсидии на строительство жилья в сельских территориях - на Ставрополье такие выплаты получили 13 семей.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая 2019 года. Общий объем ее финансирования в 2020-2025 годах составит около 2,3 трлн рублей, из которых 1 трлн рублей должен быть выделен из федерального бюджета. Структура проекта госпрограммы предусматривает реализацию четырех ведомственных проектов и трех ведомственных целевых программ.