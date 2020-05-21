На Ставрополье к 1 июня разработают план открытия санаторно-курортного сектора

ПЯТИГОРСК, 21 мая. /ТАСС/. Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставрополья до 1 июня разработает комплексный план вывода санаторно-курортной отрасли из сложной ситуации, сложившейся из-за распространения коронавируса. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы региона.

Роспотребнадзор 20 мая опубликовал новую редакцию рекомендаций по работе санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения опасности распространения коронавируса. В частности, рекомендовано расселять отдыхающих по одному, доставлять обеды в номер, следить, чтобы у персонала и гостей были отрицательные тесты на новую коронавирусную инфекцию, а также проводить регулярную дезинфекцию. Губернатор Владимир Владимиров в четверг провел рабочую встречу с министром туризма и оздоровительных курортов края Александром Трухачевым, где обсуждались вопросы развития туристско-рекреационного комплекса региона.

"Губернатор поднял вопрос подготовки комплексного плана вывода санаторно-курортной отрасли из созданной коронавирусом сложной ситуации. Для его разработки по поручению главы края ранее была создана рабочая группа с участием представителей Роспотребнадзора и краевых министерств", - говорится в сообщении. Отмечается, что подготовка плана находится в завершающей стадии.

"До 1 июня мы должны иметь решение для возобновления работы здравниц с полным перечнем мер поэтапного выхода из сложившейся ситуации, с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки", - сказал Владимиров, которого цитирует пресс-служба.

Губернатор поручил держать на особом контроле вопрос экономического самочувствия предприятий отрасли. "Всем санаториям и гостиницам, нуждающимся в поддержке в связи с временным закрытием, должна быть оказана поддержка. В том числе, при оформлении документов на получение финансовой помощи", - сказал глава края. Он поручил проанализировать ситуацию в каждом санатории, уделив особое внимание вопросам выплаты заработной платы сотрудникам.

Также Владимиров поручил минтуризма края начать подготовку плана мероприятий следующего турсезона. Его планируется сформировать с опорой на мероприятия международного, всероссийского, краевого и местного уровня, которые были намечены на этот год, но отложены в результате приостановки работы туристской отрасли.

О турпотоке

По данным минтуризма края, по итогам 2019 года туристский поток на Ставрополье увеличился на 12,6% по сравнению с 2018 годом и составил 1,6 млн человек. Объем курортного сбора составил 292 млн рублей, что было выше плановых показателей. Потенциал роста турпотока сохранился и в первые два месяца 2020 года, продемонстрировав рост в 2%.