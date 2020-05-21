В Северной Осетии заработала единая линия помощи жителям во время самоизоляции

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 мая. /ТАСС/. Единая линия помощи и поддержки жителей Северной Осетии заработала в республике по поручению главы региона Вячеслава Битарова. Об этом сообщили в республиканском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

"По поручению главы РСО-Алания Вячеслава Битарова в нашей республике заработала Единая линия помощи и поддержки жителей республики - 8 800 444 60 15, с мобильного *0015 - звездочку набирать обязательно. Звонки бесплатные", - говорится в сообщении.

Кроме того, заработала "Единая тревожная кнопка" на портале оперативного штаба help.alania.gov.ru, при помощи которой любой житель республики, если даже он сейчас не в Северной Осетии и не зарегистрирован на портале госуслуг, может обратиться за помощью по любому вопросу.

По данным министерства здравоохранения республики, в Северной Осетии COVID-19 подтвержден у 2 456 человек (+69 за сутки), 1 205 выздоровели, 22 умерли, 1 116 человек находятся на домашней изоляции под медицинским наблюдением.