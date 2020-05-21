Ставрополье закупит 50 тыс. тест-систем для определения коронавируса

СТАВРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Власти Ставропольского края закупят дополнительно 50 тыс. тест-систем для определения коронавируса и увеличат охват населения тестированием. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе губернатора.

За прошедшие сутки на Ставрополье выявлено 69 случаев коронавируса, общее число с начала пандемии составило 1728 случаев. С начала мая 2020 года количество заразившихся коронавирусом в регионе увеличилось в 2,6 раза. После выздоровления из больниц выписаны 628 человек, 34 пациента с коронавирусом умерли.

"Текущая ситуация пока не позволяет перейти к новому этапу постепенного выхода из режима ограничений <…> одним из важных показателей для принятия таких решений является охват населения тестированием на COVID-19. Для решения этой задачи планируется произвести закупку дополнительных 50 тыс. тест-систем, которые будут распределены на ближайшие 20 дней", - говорится в сообщении.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, в регионе с начала пандемии проведено 64 тыс. 549 исследований по диагностике коронавируса, исследования проводят на базе 16 медицинских организаций края. В настоящее время в регионе есть тест-системы, достаточные для проведения 16 тыс. 980 исследований.

Обязательное бесплатное тестирование на коронавирус в крае проходят люди, приехавшие из неблагополучных по коронавирусу территорий, пациенты с внебольничной пневмонией, лица, контактировавшие с заразившимися коронавирусом. Как пояснили ТАСС в краевом управлении Роспотребнадзора, за счет дополнительных тест-систем специалисты смогут начать тестирование новых категорий граждан, их перечень определят в краевом правительстве.