Экологический взвод ЦВО вылетел на Ямал для очистки от мусора мыса Марре-Сале

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Вертолеты Ми-8 и Ми-26 вертолетной эскадрильи бригады армейской авиации Центрального военного округа, дислоцированной в Челябинской области, вылетели на мыс Марре-Сале полуострова Ямал для доставки туда военнослужащих экологического взвода и специального оборудования общим весом около 300 т, сообщила в пятницу пресс-служба округа.

"С аэропорта Бованенково вертолеты доставят военных экологов к месту выполнения задач на мыс Марре-Сале, а также выполнят полеты по доставке груза в грузовой кабине и на внешней подвеске к месту проведения работ", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, силами военнослужащих экологического взвода планируется убрать 676 т мусора на территории в 4 га. Для проведения работ задействован 31 человек личного состава и 23 единицы техники. Металлолом будет разрезан, складирован и доставлен в места временного хранения.

К выполнению задач военнослужащие приступят 1 июня.