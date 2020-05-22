Сбербанк в СКФО с конца апреля выдал более 100 кредитов по программе льготной ипотеки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая. /ТАСС/. Сбербанк в регионах Северного Кавказа с 20 апреля выдал 104 кредита по программе льготной ипотеки на общую сумму 172 млн рублей, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка.

"С 20 апреля в регионах <…> Северного Кавказа по программе "Господдержка 2020" принято 885 заявок на сумму 1,5 млрд рублей, выдано - 104 кредита на 172 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, по программе "Ипотека для семей с детьми" семьям, в которых с 2018 по 2022 годы родился второй или последующий ребенок, по данным пресс-службы банка, с начала года на Северном Кавказе выдано 175 ипотечных кредитов на сумму 330 млн рублей. В прошлом году по этой программе в СКФО было выдано 265 кредитов на 483 млн рублей, лидером стал Ставропольский край, где был предоставлен 181 ипотечный кредит на 318 млн рублей.

В конце апреля правительство РФ запустило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса. Обратиться за такой ипотекой можно будет до 1 ноября. Максимальная сумма ипотеки составляет 8 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 3 млн рублей - для других регионов. Минимальный первоначальный взнос - 20%, кредит оформляется на срок до 20 лет.