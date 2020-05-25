ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 мая. /ТАСС/. Власти Камчатки направят более 1 млрд рублей на подготовку к новому отопительному сезону, это на 250 млн рублей меньше, чем годом ранее, сообщил ТАСС врио министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края Павел Редькин.

Отопительный сезон в северных районах края начинается в сентябре и обычно длится до начала июня. В настоящий момент муниципальные образования Камчатского края готовятся к завершению отопительного сезона 2019-2020 годов и уже приступили к мониторингу среднесуточной температуры воздуха. Подготовка сетей к следующей зиме начнется уже в июле.

"На мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов направят 1,16 млрд рублей, что на 250 млн рублей меньше, чем годом ранее. Связано это со снижением финансирования отдельных работ из средств краевого бюджета, однако, после стабилизации ситуации с распространением коронавируса мы будем выходить с просьбой увеличить количество выделяемых средств. Ожидается, что дополнительно на подготовку к зиме нам будет направлено еще около 100 млн рублей", - сказал ТАСС Редькин.

К следующему отопительному сезону на Камчатке предстоит подготовить почти 6 млн кв. м жилого фонда.