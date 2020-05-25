В возведении госпиталя в Каспийске примут участие порядка 700 военных строителей

МАХАЧКАЛА, 25 мая. /ТАСС/. Специальная техника и военные строители прибывают в Каспийск для возведения госпиталя для лечения зараженных коронавирусной инфекцией. Всего ожидается прибытие около 700 военных строителей, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе городской администрации.

"В Каспийске идет первый этап строительства модульного госпиталя для лечения больных коронавирусной инфекцией. В настоящее время готовят территорию - вывозят то, что снесли, выравнивают территорию, коммуникации уже провели. В город прибывает спецтхеника и военные строители. Всего в Каспийск прибудут 700 военных строителей-специалистов", - сказали в пресс-службе.

Госпиталь будет построен на территории Центральной городской больницы, он будет рассчитан на 62 койки. Одна из уже прибывших бригад военных строителей размещена в здании кадетской морской школы-интерната, там созданы все условия для проживания и питания. "Остальные разместятся в зданиях школы олимпийского резерва по футболу и в гостинице "Спорт", - добавили в администрации города.

Ранее в Минобороны России сообщили о том, что военные построят до 30 июня три госпиталя в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте, рассчитанные в общей сложности на 200 мест. Кроме того, было принято решение перебросить в республику два полевых мобильных госпиталя на 200 койко-мест. Так, один из полевых многопрофильных госпиталей, уже развернутый в Буйнакске, начал принимать первых пациентов. В распоряжении медиков имеются аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, гематологические и биохимические анализаторы крови, ПЦР-лаборатория для проведения исследований.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны с учетом успешного опыта по строительству многофункциональных медицинских центров в других регионах оперативно развернуть строительство многопрофильного медицинского центра в Дагестане не менее чем на 200 мест. Путин добавил, что такой центр в дальнейшем должен быть передан региону и в полной мере использован для укрепления системы здравоохранения Дагестана.