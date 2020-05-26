Самолет-амфибию разместят в Анадыре для полетов по центральным районам Чукотки

ТАСС, 26 мая. Самолет-амфибия "СК-12 Орион" будет базироваться в Анадыре для оперативного полетов по центральным районам Чукотки. Об этом сообщил во вторник ТАСС глава села Ваеги, один из владельцев самолета Виктор Богарев.

"Мы планируем, что второй самолет будет базироваться в Анадыре - это удобно и существенно облегчит выполнение оперативных задач в центральных районах Чукотки. На перелет из Ваеги в Анадырь мы тратим чуть меньше двух часов, не всегда погода позволяет сделать это быстро, так что мы надеемся, что после планового ремонта вторая машина перебазируется в Анадырь", - сказал Богарев.

Авиатор добавил, что сейчас самолетами управляет пилот с "большой земли", но в планах владельцев самолетов-амфибий - подготовка специалиста из числа местных жителей. "Нам хочется, чтобы этому уникальному мастерству научился кто-то из жителей Чукотки. К тому же это минимизирует наши затраты на приглашение специалистов с материка. Пока занимаемся поиском подходящей кандидатуры, которую отправим в один из авиационно-учебных центров для получения соответствующей квалификации", - отметил Богарев.

В 2017 году группа из трех жителей Ваеги купила отечественный гидросамолет "СК-12 Орион", и он сразу приступил к мониторингу тундровых пожаров, осмотру территорий с высоты, выполнению кадастровых работ, доставке продовольствия и медикаментов для оленеводческих бригад. Позже авиаторы приобрели вторую машину, которая сейчас находится на ремонте.

Владельцы самолетов планируют обратиться к властям Чукотки с просьбой о возмещении части затрат на покупку техники в рамках существующих мер поддержки малого и среднего бизнеса. Стоимость одного гидросамолета - около 7,5 млн рублей.

Неприхотливая амфибия

Самолет-амфибия "СК-12 Орион" создан в 2002 году сотрудниками тюменского ООО "Орион-Авиа" для выполнения внеаэродромных полетов в районах с развитой гидрографией озерно-речного типа. Воздушное судно работает на бензине, может приземляться как на воду, так и на землю, не требуя специально подготовленной взлетно-посадочной полосы, а зимой его можно "переобуть" и поставить на лыжи. Подготовка самолета к полету занимает 10-15 минут. В кабине "Ориона" помимо пилота помещаются три пассажира, а его грузоподъемность составляет около 500 кг.