В Дагестане темп прироста заражений коронавирусом снизился более чем в 9 раз

МАХАЧКАЛА, 26 мая. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Дагестане остается непростой, однако темпы роста числа зараженных уменьшились с начала пандемии в 9 раз. Об этом сообщается во вторник на сайте главы республики со ссылкой на замначальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Юлию Демину.

"Эпидемиологическая ситуация в Дагестане стала основной темой сегодняшней встречи главы региона Владимира Васильева с заместителем начальника управления эпидемиологического надзора Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Юлией Деминой. По словам Деминой, ситуация в республике непростая, но в настоящий момент наблюдается стабилизация: существенно снижается темп прироста количества заболевших - более чем в 9 раз. В начале развития ситуации темп прироста был 24%, а на прошлой неделе - 2,8%", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что эпидемиологический анализ показывает, что случаев заражения на сегодняшний день больше в районах, нежели чем в Махачкале. В ряде муниципалитетов обстановка стабилизируется, в других сохраняется сложная ситуация, утоняется на сайте.

Ранее Демина во главе группы специалистов объехала все ПЦР-лаборатории республики, расположенные в городах Махачкала, Дербент и Буйнакск, а также обсерваторы в Магарамкентском районе. "Лабораторий, которые функционируют для диагностики коронавируса, в республике восемь, работа организована нормально. <...> Очень важно сформировать базу в республике. У вас хорошие ресурсы, объехав все лаборатории, я обратила внимание на то, что оборудования достаточно", - приводятся слова Деминой на сайте главы республики.

Как отмечается, Демина высказала возможность прикомандирования специалистов со всей республики, способных работать на этом оборудовании. Она уточнила, что на один прибор требуется один специалист и два лаборанта, в большой лаборатории - три лаборанта.

О ситуации в регионе

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Дагестане по состоянию на 26 мая зарегистрировано 4 294 подтвержденных случаев заражения (плюс 89 человек за сутки), 3 809 человека выздоровели. Всего в регионе умерли 118 человек с коронавирусом. Обследованы более 50 тыс. человек, более 4 тыс. находятся на изоляции.

С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.