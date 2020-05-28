Власти Железноводска ждут полной загрузки санаториев в течение трех месяцев

ПЯТИГОРСК, 28 мая. /ТАСС/. Власти курортного города Железноводска (Ставропольский край) ожидают восстановления загрузки санаториев в течение трех месяцев в случае стабильной эпидемиологической ситуации, сообщил ТАСС глава города Евгений Моисеев. Представители туристической отрасли и власти городов Кавминвод говорят, что большинство санаториев вряд ли откроются с 1 июня, но смогут подготовиться к открытию в течение месяца.

Санаторно-курортный комплекс Ставрополья включает в себя 124 санатория, в которых работают более 24 тыс. сотрудников. В период распространения коронавируса работа отрасли в регионе была приостановлена до 1 июня. Ранее губернатор края Владимир Владимиров подписал распоряжение, согласно которому санатории могут начать работу в первый день лета при соблюдении всех требований Роспотребнадзора.

"По мониторингу, который мы проводили в городе-курорте, из 23 санаториев все высказали ожидания, что бронь в размере трети [от общего числа мест] на июнь этого года будет вся реализована. По июлю бронь уже вполовину превышает общую коечную емкость. В августе ожидается полная загрузка, если эпидемиологическая ситуация будет стабильной и все санаторно-курортные учреждения будут работать в штатном режиме. В таком случае в течение трех месяцев мы сможем выйти на полную загрузку и Железноводск восстановит свою работу как город-курорт", - сказал он.

Начало сезона

Все санатории города Железноводска, по предварительным расчетам властей, к началу июня могут начать работу. "Полагаю, что указанные условия трудны для реализации, но возможны и посильны всем нашим 23 санаториям, очень рассчитываю, что с 1 июня они все смогут заработать", - пояснил ТАСС Моисеев.

Однако представители городов-курортов и самих санаториев отмечают, что предъявляемые в новых условиях требования достаточно жесткие, на их выполнение понадобится время. Не все санатории смогут успеть подготовиться к 1 июня. Так, в Кисловодске из 40 санаториев полную подготовку провел пока один, в Ессентуках из 30 объектов необходимую работу уже завершили в двух, однако власти планируют, что остальные санатории проработают вопрос открытия максимум в течение июня 2020 года.

"Вы начинаете работу в очень сложных условиях, приближенных к военным, ситуация с заболеваемостью остается непростая, на ваши плечи ложится не только прием гостей, но и создание условий, при которых исключено попадание опасного вируса в наши здравницы", - цитирует пресс-служба администрации главу города Александра Некристова после проверки готовности санаториев.

В период вынужденного простоя курортные города продолжали подготовку к открытию сезона, в том числе проводили работы по благоустройству, но пандемия отразилась на городах и в части курортного сбора. "В первом полугодии курортный сбор не поступит в доходную часть бюджета. И от планов по вложению этих средств в развитие курортной инфраструктуры Пятигорска нам придется отказаться. Но разработанные проекты не отправятся "в долгий ящик": как только ситуация стабилизируется, работу продолжим", - цитирует пресс-служба главу города Пятигорска Дмитрия Ворошилова.

Минимизация угрозы коронавируса

Первыми в России в начале курортного сезона планируется открыть санатории с медицинской лицензией. Ожидается, что рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по санаторно-гостиничной сфере будут опубликованы до 1 июня, сейчас ведомства определяют правила возобновления работы. Однако уже сейчас санатории прорабатывают требования Роспотребнадзора, опубликованные ранее.

В Ессентуках к открытию с 1 июня готовится санаторий "Виктория". "Особое внимание мы уделяем санитарной безопасности номерного фонда, медицинских кабинетов, гостевых комнат и столовых. В частности, мы предусмотрели соблюдение всех норм социального дистанцирования при приеме процедур, питании, отдыхе. Мы пока открываем только два этажа одного спального корпуса, в начале к нам заезжают 60 отдыхающих, мы готовы их принять", - цитирует пресс-служба администрации города директора санатория Нину Гринько.

Некоторым санаториям обозначенные требования не позволят начать работу в первые дни июня. Так, на территории Кавминвод находится около 20 профсоюзных санаториев, готовы к открытию 1 июня четыре - по одному в каждом городе курорте. "Закупить необходимое оборудование оперативно невозможно в том количестве, которое осталось в требованиях. Вторая проблема еще более важная - не могут заехать отдыхающие, некоторым просто не выдают справки об эпидокружении", - пояснил ТАСС гендиректор холдинга "Курортное управление г. Кисловодска", депутат думы Ставропольского края Николай Мурашко.

В итоге из 100 отдыхающих, которых ждали в одном из профсоюзных санаториев в начале июня, большинство пока вынуждены отказаться от поездки. "Отдыхающие, к сожалению, пока не могут приехать. <…> По оборудованию - есть требования об установке рециркуляторов, подразумевается огромное их количество, бактерицидными лампами заменить не разрешено. Промышленность просто не справляется, мало того, что цены выросли, так и сроки поставок увеличились", - пояснил Мурашко.

Эксперты отмечают, что запуск курортного сезона необходимо проводить взвешенно и с учетом всех нюансов. "Надо обеспечить эпидемиологическую безопасность, но и дать возможность санаториям работать, людям поправлять свое здоровье. Поэтому мы ждем от Ростуризма и Роспотребнадзора очень оперативных решений по режиму запуска наших российских курортов. Если люди будут отдыхать и лечиться здесь, внутри страны, это будет лучше во всех отношениях", - цитирует вице-спикера Госдумы Ольгу Тимофееву, представляющую Ставропольский край, ее пресс-служба.