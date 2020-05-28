На Ставрополье 2021 год будет объявлен Годом здравоохранения

СТАВРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предложил объявить 2021 год в регионе Годом здравоохранения. Об этом он сообщил в четверг во время ежегодного послания о социально-экономическом развитии края.

"Уроки эпидемии должны быть усвоены полностью, а меры, принимаемые на их основе, должны быть эффективными. Думаю, нам нужно обратиться здесь и к нашему опыту внедрения бережливого правительства, создания умных городов. Такие наработки в отрасли здравоохранения нужно активно внедрять по всему краю. Это одна из важнейших задач, стоящих перед нами на этот и на следующий год. Поэтому предлагаю 2021 год объявить в крае Годом здравоохранения", - сказал он.

В лечении заразившихся коронавирусом в Ставропольском крае в настоящий момент задействованы более 4,1 тыс. медиков. В крае подготовлено более 2,5 тыс. инфекционных коек, в том числе 272 реанимационные, для оказания помощи пациентам в коронавирусом. На Ставрополье действует 18 лабораторий для исследования тестов на коронавирус, с начала пандемии проведено около 75 тыс. исследований.

"Нам нужно разработать план модернизации системы оказания медицинской помощи в крае, а также санитарного надзора. Поручаю заняться разработкой плана министерству здравоохранения и прошу региональные управления Роспотребнадзора, Росздравнадзора подключиться к этой работе", - сказал Владимиров.

Губернатор также отметил, что во время мобилизации системы здравоохранения в период пандемии в регионе фактически был начат аудит ресурсов и кадрового потенциала отрасли. "Прошу министерство здравоохранения в полной мере завершить этот процесс и на основе его результатов представить предложения по оптимизации системы оказания медицинской помощи в крае, в том числе в условиях эпидемий и чрезвычайных ситуаций", - отметил глава края.

На Ставрополье с начала пандемии зафиксировано 2 238 случаев заражения коронавирусом. В тяжелом состоянии в больницах находятся 34 человека. За все время в регионе умерли 43 пациента с коронавирусом, выписаны из больниц после выздоровления 920 человек.