"Роснано" и ОНФ передали Дагестану 20 тыс. высокоточных тестов на коронавирус

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс и автор проекта ОНФ "Регион заботы", учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер передали медикам Дагестана 20 тыс. тестов на коронавирус, произведенных компанией группы "Роснано", сообщила в четверг ее пресс-служба.

Лечебным учреждениям региона поступила первая партия высокоточных генетических тестов производства компании "ТестГен" из Ульяновского наноцентра Ulnanotech (входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ "Роснано"). На закупку партии было направлено более 10 млн рублей, собранных сотрудниками "Роснано". Всего в Дагестан планируется поставить 50 тыс. данных тестов, говорится в сообщении.

"В Дагестане сложилась одна из тяжелейших эпидемиологических ситуаций в России. Именно поэтому "Роснано" направило в республику крупную партию высокоточных тестов, разработку и массовое производство которых оперативно организовал наш ульяновский проект. <…> Тест-система позволяет в условиях стандартных ПЦР-лабораторий за два часа сделать сразу 96 анализов. Я благодарен сотрудникам, которые пожертвовали личные средства на закупку первой партии тестов для Дагестана. Надеемся, что наша помощь поможет ускорить выявление заболеваний COVID-19 и затормозить распространение вируса", - приводит пресс-служба слова Чубайса.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 28 мая в республике зарегистрировано почти 4,6 тыс. подтвержденных случаев заражения (плюс 124 человек за сутки), более 4,4 тыс. человек выздоровели, 151 человек умер. Более 56 тыс. человек обследованы, более 4 тыс. находятся на изоляции. Дагестан находится на шестом месте после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Нижегородской и Свердловской областей.

Высокоточный тест российского производства

В основу разработки ульяновской компании "ТестГен" положен метод полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР). Этот метод рекомендован ВОЗ как самый точный и надежный способ диагностики вирусной инфекции. Образцом для проведения анализа является биоматериал со слизистой оболочки носо- или ротоглотки или мокроты из легких.

Пятнадцатого мая компания получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора, а спустя пять дней - европейский сертификат соответствия, действительный на всей территории Евросоюза. Уже начато массовое производство теста, в перспективе выпуск планируется увеличить до 2 млн единиц в месяц.

"ТестГен" разрабатывает и производит генетические тест-системы для молекулярной диагностики по неинвазивной пренатальной диагностике, а также диагностики в онкологии. С 2013 года компания работает в составе Ulnanotech - Ульяновского наноцентра ФИОП "Роснано", который занимается инвестированием и сопровождением технологического предпринимательства на ранних стадиях, а также поиском технологий, созданием и продажей технологических стартапов.

О "Роснано" и ФИОП

АО "Роснано" создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации основанной в 2007 году Российской корпорации нанотехнологий. Часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. В 2013 году была создана УК "Роснано" для управления активами "Роснано" и новыми инвестфондами нанотехнологий, создаваемыми с привлечением частных инвесторов. В настоящее время группа "Роснано" ("Роснано", УК "Роснано" и ФИОП) является частью системы российских институтов инновационного.