Ремонт двух дорог досрочно завершили в Ингушетии в рамках нацпроекта

МАГАС, 29 мая. /ТАСС/. Ремонт двух дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" досрочно завершили в Ингушетии, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе госучреждения "Ингушавтодор".

"В Ингушетии <...> с опережением графика производства работ подрядчики завершили два объекта, включенных в перечень реализуемых на 2020 год в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Так, подрядчики выполнили 100% объема работ, запланированных на объектах ремонта проезжей части автодорог по улицам Северная и Чахкиева в Назрани, протяженностью 1,1 км и 1,2 км, соответственно", - сказали в пресс-службе.

На участках были проведены работы по устройству основания с соответствующим выравниванием и укреплением автодорог отдельными листами из песчано-гравийной смеси, а также устройством асфальтобетонного покрытия толщиной в 8 см на ул. Северная и толщиной 7 см на ул. Чахкиева.

"Всего в 2020 году в нормативное состояние будут приведены дороги общей протяженностью 13,6 км. На сегодняшний день, из семи запланированных на 2020 год объектов в рамках нацпроекта досрочно сданы 4 объекта: капитальный ремонт проезжей части автодороги "Подъезд к ж/д станции Слепцовская от трассы "Кавказ" протяженностью 1,5 км; реконструкция автодороги "Экажево-Али-юрт" 1 км, ремонт проезжей части автодорог по ул. Северная 1,1 км и Чахкиева 1,2 км г.Назрани", - уточнили в пресс-службе.

Также в ближайшие дни будет завершена реконструкция автодороги "Назрань-Грозный" 4,5 км. Дорожники приступили к нанесению разметки термопластиком.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъектов РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) доля дорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти с 43,1% до 50,9%, вдвое (до 85%) планируется увеличить протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.