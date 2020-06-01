Санатории Кавказских Минеральных Вод начали принимать туристов

ПЯТИГОРСК, 1 июня. /ТАСС/. Санатории городов-курортов Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край) возобновили работу с 1 июня. В учреждения начали прибывать индивидуальные туристы и небольшие группы, сообщил ТАСС в понедельник министр туризма и оздоровительных курортов края Александр Трухачев.

"Уже начали принимать первых туристов, есть санатории, которые обеспечили в рамках всех требований и рекомендаций необходимые мероприятия. Есть заезды [туристов] сегодня, второго числа. Это пока индивидуальные туристы, небольшие групповые заезды, глубина бронирования пока позволяет говорить о массовых заездах с июля", - сказал он.

На первом этапе с 1 по 30 июня 2020 года на Кавказских Минеральных Водах планируют начать работу около четверти всех санаториев. "Санатории взяли на запуск определенный период. На первом этапе запускаются 30 санаториев, по ним получена предварительная информация о готовности, из них по пяти есть информация, что они с сегодняшнего дня принимают туристов", - пояснил Трухачев.

Как сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора края, в число критериев безопасной работы санаториев в нынешних условиях входит обеспеченность организаций средствами дезинфекции, индивидуальной защиты, тестами на наличие коронавируса. В общей сложности в городах-курортах находятся 124 санатория с медицинскими лицензиями, в одном из них проходят работы по реконструкции.