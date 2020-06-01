Минздрав КЧР: треть случаев заражения коронавирусом медиков не связаны с их работой

ЧЕРКЕССК, 1 июня. /ТАСС/. Не менее трети случаев заражения коронавирусной инфекцией медиков и других работников сферы здравоохранения в Карачаево-Черкесии произошли не на рабочих местах, сообщила ТАСС в понедельник представитель министерства здравоохранения республики.

В воскресенье министр здравоохранения Карачаево-Черкесии Казим Шаманов в ходе прямого эфира в Instagram сообщил, что в регионе подтвержден 61 случай заражения коронавирусом медицинских работников. В социальных сетях сообщалось, что в регионе заболели более 350 медицинских работников. Причиной заражений во многих случаях стала нехватка средств индивидуальной защиты.

"У нас 61 человек из числа работников здравоохранения были инфицированы. Мы каждый случай проанализировали, примерно в трети случаев люди принесли эту инфекцию из бытовой среды, они заразились не на рабочем месте. Мы детально расследовали несколько случаев - у них это точно был внутрисемейный контакт", - сказала представитель министерства.

По ее словам, в регионе также зарегистрирован один случай смерти сотрудника сферы здравоохранения, заразившегося коронавирусом. "Был один случай - это водитель скорой помощи. Но, опять же, согласно расследованию, это был домашний случай. Он заболел, находясь в отпуске", - пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что медицинские работники обеспечиваются необходимыми средствами индивидуальной защиты. Работающие в госпиталях с заразившимися коронавирусной инфекцией - противочумными костюмами, а сотрудники амбулаторного звена - медицинскими масками, колпаками, бахилами и одноразовыми халатами. Средства на их приобретение были выделены из республиканского бюджета. "За свой счет еще ни один медработник не купил ни один костюм и ни один одноразовый халат", - добавила представитель министерства.

Также, по ее словам, в настоящее время в регионе нет дефицита больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. "Мест в госпиталях хватает, госпитализируются все, у кого есть показания. Ни одному не было отказано, за исключением тех, у кого нет показаний, у кого объективный статус абсолютно позволяет лечиться дома, и мы их оставляем на домашнем лечении", - пояснила она.

О ситуации в регион

По данным регионального оперативного штаба, на 1 июня в Карачаево-Черкесии выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе 1137 подтвержденных случаев заражения, из них 313 человек выздоровели, шестеро скончались. 568 человек госпитализированы, остальные проходят лечение в изоляции и находятся под наблюдением врачей.