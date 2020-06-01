Центры по профилактике детского травматизма на дорогах открыли в двух городах Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Два центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма открылись в понедельник в городах Ставрополе и Пятигорске на Ставрополье. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевого Минздрава.

"Первого июня 2020 года в Международный день защиты детей в Ставропольском крае <…> открылись два специализированных центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Центры располагаются на базе лицея №15 города Ставрополя и школы №23 города-курорта Пятигорска", - говорится в сообщении.

Центры оборудованы автотренажерами на основе системы виртуальной реальности, программными обучающими комплексами по правилам дорожного движения, магнитно-маркерными досками для изучения правил, комплектом оборудования для изучения дорожных знаков и тренажером-манекеном для изучения основ оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.

Занятия для детсадовцев и школьников в центрах будут проходить в свободное от учебных занятий время. На базе центра также будут проходить консультации для педагогов, научно-практические конференции. Первых учеников центры примут после снятия ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса.