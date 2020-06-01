Находившиеся в США и Греции жители Северной Осетии вернулись на родину

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 июня. /ТАСС/. Десять жителей Северной Осетии, прибывшие в РФ вывозным рейсом из США, вернулись во Владикавказ, также в регион прибыли двое вернувшихся из Греции жителей, сообщила в понедельник пресс-служба Минпромтранса региона.

"Компания "Аэрофлот" организовала специальный вывозной авиарейс Нью-Йорк - Москва - Ростов-на-Дону - Махачкала для желающих вернуться на родину россиян. Десять наших соотечественников прибыли в аэропорт Ростова-на-Дону, откуда автобусом были доставлены во Владикавказ", - говорится в сообщении.

Двое жителей Северной Осетии также вернулись из Греции. Греческой авиакомпанией был организован специальный вывозной авиарейс Афины - Москва. В Москве пассажиры совершили пересадку на спецрейс компании "Аэрофлот", который вывозил российских граждан из США.

Данные о прибывших были переданы в управление Роспотребнадзора по республике. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, жители республики, прибывшие из США и Греции, будут в течение двух недель находиться на самоизоляции.