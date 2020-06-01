В Чечне разрешат коллективные молитвы в крупных мечетях

ГРОЗНЫЙ, 1 июня. /ТАСС/. Пятничные коллективные молитвы в крупных мечетях Чеченской Республики будут проводиться при условии соблюдения масочного режима, социальной дистанции и ограничений по количеству молящихся. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман региона.

"Мечети не смогут посещать пожилые люди и прихожане с хроническими заболеваниями. Пятничный коллективный намаз пройдет только в самых крупных мечетях городов и райцентров. Все рекомендации по количеству посетителей и правил их расстановки будут переданы имамам, которые доведут их до своих прихожан", - отметили в пресс-службе, добавив, что также будет увеличено до 30 человек количество участников обряда погребения и поминок.

В Чеченской Республике отмечено 1 247 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 836 человек выздоровели, 13 умерли. В понедельник глава региона Рамзан Кадыров подписал указ о реализации второго этапа смягчения ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Он включает себя открытие салонов красоты, парикмахерских, по продаже непродовольственных товаров площадью до 800 кв. м и стоматологических клиник, а также прогулка не более четырех человек в радиусе 500 м от дома.